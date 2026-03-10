Alfredo Bryce Echenique. Foto: EFE

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, murió a los 87 años.

“Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, señaló la Casa de la Literatura Peruana en X.

La muerte del autor de novelas como ‘Un mundo para Julius’ y ‘La vida exagerada de Martín Romaña’ fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su “enorme pesar” por la muerte de Bryce, al que calificó de “uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas”.

“A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna”, remarcó.

¿Quién fue Alfredo Bryce Echenique?

Bryce Echenique nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección e relatos ‘Huerto Cerrado’.

Muerte del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Video: EFE.

Además de ser autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, Bryce formó parte de una triada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con Mario Vargas Llosa y Julio Ramón Ribeyro, considerados los tres grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Perú y entre los más destacados de Hispanoamérica.