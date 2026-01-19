San Valentín. Foto: Unsplash.

El Día de los Enamorados, más conocido como San Valentín, se celebra cada 14 de febrero y es ese momento del año en el que el amor se siente por todos lados: chocolates, flores, tarjetas y mensajes cariñosos inundan las calles y las redes sociales. Pero ¿por qué se celebra en esa fecha, que en 2026 cae sábado?

Se trata de una festividad que se celebra en diversos países en honor a San Valentín, un santo cristiano cuya historia y raíces estuvieron envueltas en un manto de misterio y romanticismo a lo largo de los siglos.

San Valentín. Foto: NA.

Una de las teorías más aceptadas sobre la identidad de San Valentín se remonta al siglo III d.C., durante el reinado del emperador romano Claudio II. Se dice que Valentín, un sacerdote cristiano, desafió la prohibición impuesta por Claudio II, que impedía los matrimonios para jóvenes soldados. En un acto de desobediencia, Valentín continuó realizando matrimonios en secreto para aquellos enamorados que buscaban unirse en sagrado vínculo.

Otra leyenda, igualmente intrigante, sugiere que Valentín fue encarcelado por su apoyo a los cristianos perseguidos en Roma. Durante su cautiverio, se narra que curó la ceguera de la hija de su carcelero y, antes de enfrentar su trágico destino, dejó una nota de despedida firmada como “tu Valentín”. Este gesto conmovedor se vinculó al origen de la tradición de enviar cartas de amor en el Día de San Valentín ya que, más allá planificar un festejo, se pueden demostrar los sentimientos con una frase, dedicatoria o mensaje afectuoso hacia la otra persona.

¿Por qué se celebra San Valentín el 14 de febrero?

El 14 de febrero del año 269 d.C., San Valentín fue ejecutado, convirtiéndose posteriormente en mártir reconocido por la Iglesia Católica. En el siglo V, el papa Gelasio I oficializó el 14 de febrero como el Día de San Valentín, una fecha que perdura como un tributo al patrón de los enamorados

Día de los enamorados, San Valentín. Foto: Unsplash.

Su festividad se asoció, a lo largo de los años, con el amor romántico y el intercambio de afecto y regalos entre parejas y, aunque las leyendas y la certeza histórica pueden ser erradas, la figura de San Valentín logró trascender a través de los siglos.

Considerado símbolo del amor y la amistad, su legado persiste en la cultura popular, siendo celebrado globalmente como un recordatorio anual del poder del amor. Desde declaraciones de amor en esta fecha, hasta los gestos románticos entre parejas, la historia de San Valentín sigue siendo fuente de inspiración en el Día de los Enamorados.