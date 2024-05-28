Embarazo de Cande Vetrano y Andrés Gil: el tierno posteo de felicitaciones de Cris Morena

La productora y empresaria se mostró emocionada por la gran noticia que brindó la actriz y no dudó en plasmarlo en redes.

Cris Morena y Candela Vetrano. Fotos: Instagram.

Candela Vetrano y Andrés Gil están en pareja desde el año 2015 y en los últimos días revolucionaron a sus fans tras anunciar que están en la dulce espera de su primer bebé.

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito en su programa LAM y confirmada por la actriz mediante sus redes sociales, donde recibió una lluvia de comentarios positivos y buenos deseos por parte de sus allegados.

Entre los saludos de felicitaciones se destacó el de Cris Morena, quien fue su productora por años. La empresaria compartió una imagen en su cuenta de Instagram y les dedicó un tierno mensaje: "¡Qué alegría más grande! ¡Felicidades, Cande y Andrés!“, expresó. “Que vivan siempre con amor para dar... ¡La luz total llegó a sus vidas! Los abrazo", agregó.

Las felicitaciones de Cris Morena. Foto: Instagram.

Las felicitaciones de Cris Morena. Foto: Instagram.

La historia de amor entre Cande Vetrano y Andrés Gil

Candela Vetrano y Andrés Gil se conocieron en Italia en el año 2015, cuando el actor estaba viviendo en Roma y ella lo visitó en un viaje junto a Santi Talledo. “Ella fue a cantar a un festival en Nápoles y Milán por un programa que había hecho con Cris Morena, Supertorpe, y hablé con Santi y se quedaron tres días en mi casa, en Roma”, contó él en una entrevista.

Cande Vetrano y Andrés Gil. Foto: Instagram.

Cande Vetrano y Andrés Gil esperan su primer hijo. Foto: Instagram.

Luego, Andrés recordó que “a las dos semanas me vine a Buenos Aires a pasar las fiestas y todo ese mes nos vimos. Surgió así, espontáneamente. En mayo ella fue a visitarme y en agosto yo vine a verla otra vez. Estuvimos un año a distancia", hasta que finalmente se quedaron juntos en Argentina.