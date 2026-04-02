Tini Stoessel conmovió a su fans al hablar de su pelea con Emilia:

Tini Stoessel Foto: @TiniStoessel

Durante un show en Tucumán, Tini Stoessel rompió el silencio sobre su pelea con Emilia y dejó un revelador dato que soprendió a sus fanáticos.

“Quiero que sepan que es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico”, expresó la cantante en pleno show.

Tini Stoessel habló de la pelea con Emilia y reveló que perdió un embarazo.

“No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la depresión y necesito que entiendan de una manera que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para entender y asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida”, siguió.

“Quiero dejarlo acá, pero me pareció un tanto injusto todos estos días, todas estas horas, que se esté llevando para un lugar que no es. Prefiero por ahora dejarlo acá”, remarcó.

Todo mal entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Foto: Instagram / @emiliamernes.

“Las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó. Les estoy abriendo mi corazón, mucho, y les estoy contando que es algo muy delicado, así que si pueden dejar de intentar saber y entender qué pasó... por ahora yo elijo el silencio así... los amo”, sentenció.

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo ectópico es un embarazo que se localiza fuera de la cavidad del útero, que es el lugar donde debería implantarse el embrión. Normalmente, esto se produce por alguna alteración o afección que dificulta la migración del óvulo fecundado y que hace que quede implantado en otro lugar que no sea el útero, indicó el Dr. Darío Didia, Jefe de la División Obstetricia del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 69.333).

El embarazo ectópico más frecuente es en las trompas de Falopio, pero también puede darse en el ovario, en el abdomen o incluso en el cuello uterino, que sería de los más graves. Normalmente, sucede en el 1 a 1,5% de los embarazos.