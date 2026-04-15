Abandonaron a la recién nacida en la estación de Ezpeleta. Foto: IADE.

En la localidad de Ezpeleta sucedió un hecho que dejó en shock a la comunidad, tras conocerse que una joven de 15 años ocultó su embarazo y debió recurrir a la inteligencia artificial para parir en su propia casa. La adolescente pudo dar a luz sola utilizando ChatGPT como método de apoyo para que le brinde instrucciones.

Sin adultos ni controles médicos cerca debido al temor que tenía de que su familia descubriera el embarazo que había mantenido en secreto, la joven se encerró en el baño de su casa y ayudada por la inteligencia artificial, logró parir a su propia hija. El nacimiento, afortunadamente, se produjo sin complicaciones.

La estación Ezpeleta del tren, en donde "encontraron" a la beba recién nacida. Foto: IADE.

A posteriori, el novio de la adolescente, otro menor de 16 años, tomó a la recién nacida y la llevó hasta la estación de Ezpeleta. Ya en ese lugar, abordó a un hombre que pasaba por allí y le dijo que acababa de encontrar a la beba que estaba abandonada.

Por tanto, ambos se dirigieron a la comisaría más cercana, donde la policía activó el protocolo de emergencia y minutos después una ambulancia del SAME trasladó a la recién nacida hasta el Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada, en observación.

Tan solo horas después, la propia adolescente se presentó en el hospital, decidió contar la verdad de lo que había sucedido, cómo hizo para dar a luz sola y que actuó cegada por el miedo y la desesperación. Afortunadamente, tanto la recién nacida como su madre están fuera de peligro y se encuentran con seguimiento profesional.