Murió un importante actor de ‘Esperando la Carroza’ y los fans de la película lo recordaron en redes: “Quedó en la historia”

Los fans de la película nacional se mostraron conmovidos por el fallecimiento del actor, que tuvo un papel importante en el filme.

Esperando la carroza. Foto: Susy Surani y asociados.

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte de un actor querido de “Esperando la Carroza” y los fans de la película lo despidieron en redes. Se trata de Jorge De Pina Santos, quien tuvo un rol especial en el filme.

La noticia del fallecimiento fue comunicado en una cuenta de Instagram donde hay cerca de 20 mil usuarios que comparten la misma pasión por la película nacional. “Nos enteramos que nos ha dejado Jorge De Pina Santos, el chico de la florería”, escribieron sobre el actor que interpretó al niño que llevó una corona de flores al funeral de la supuesta Mamá Cora.

La despedida al actor de "Esperando la Carroza". Foto: captura Instagram/tour.carrocero

“Siempre lo vamos a recordar por la inolvidable escena en la que participó. Que en paz descanse. Un beso grande para la familia y amigos”, informaron desde el Instagram de Tour Carrocero, un perfil que invita a recorrer las distintas locaciones donde se filmó “Esperando la carroza”.

Como era de esperarse, los fans de la película llenaron el posteo de comentarios. “Quedó en la historia de nuestro cine, algo que pocos pueden decir”, expresó una usuaria.

“Qué triste”, “Justo ayer vi la película y pensaba qué será de la vida de él”, “Condolencias a la familia”, “Me encantaba su personaje”, “Qué pena, era muy joven”, fueron otros de los comentarios.

La aparición de Jorge De Pina Santos en la película

Luego de la noticia del fallecimiento del actor, algunos usuarios recordaron la escena donde apareció el actor. “¿Dónde la dejo?”, decía el niño en el momento en que entraba a la casa de Mamá Cora con la corona de flores.

En ese momento, cuando lo invitaron a pasar al lado del ataúd, decía: “¡No, perdóneme! Pero los muertos me impresionan. La acompaño en el sentimiento y si no le importa se la dejo a usted".

La escena en la que aparece Jorge hablando con Elvira, el personaje de China Zorrilla en la película. Foto: Foto: captura YouTube

Además, tuvo un divertido ida y vuelta con Elvira, el personaje interpretado por China Zorrilla. “¿Y vos qué hacés ahí parado? ¿No esperarás una propina en un día de duelo como el de hoy, no? ¿Querés pasar?”, le dijo al niño.

“No señora, gracias señora”, decía él. “¡Pero pasá! ¡Vení! Si no es molestia, te digo que no es molestia. ¡Andá para adentro! Que haga un poco de bulto, vino tan poca gente...“, expresó Elvira.