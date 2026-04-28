Qué ver en la Feria del Libro durante el fin de semana largo del 1 al 3 de mayo:

La feria por dentro Foto: Turismo Buenos Aires

El feriado del viernes 1° de mayo amplía el margen para visitar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y aprovechar una programación que combina debate literario, reflexión histórica y diálogos entre tradiciones culturales. Entre el viernes y el domingo, la agenda propone encuentros con escritores y periodistas, mesas temáticas y conversaciones que invitan a pensar la literatura como una forma de leer el presente.

Para quienes planean recorrerla con tiempo, el fin de semana largo permite ordenar la visita por ejes y horarios, evitando el paso apurado por las salas. La grilla concentra propuestas fuertes en cada jornada, con actividades centrales que dialogan entre sí y otras complementarias para completar el recorrido. A continuación, una selección de eventos destacados, organizada día por día, para orientar la recorrida y sacar mayor provecho de la feria entre el viernes y el domingo.

Viernes 1° de mayo: Monstruos, literatura y tradición argentina

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

El feriado del Día del Trabajador abre un fin de semana ideal para adentrarse en la Feria del Libro con una propuesta que pone el foco en la imaginación y la memoria cultural. El viernes 1° de mayo, la Sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco será sede de una mesa que revisa una de las tradiciones más persistentes de la literatura argentina: la figura del monstruo como espejo social.

Entre las 19 y las 20, la Mesa II “Bestiarios argentinos: monstruos de ayer y de hoy” reúne a Esther Cross, Betina González, Luciano Lamberti y Luis Sagasti. El encuentro propone recorrer cómo lo fantástico y lo ominoso atraviesan distintas épocas literarias y dialogan con los miedos, tensiones y fantasmas colectivos de cada momento histórico.

Lejos de una mirada exclusivamente fantástica, la charla se apoya en la idea del monstruo como construcción simbólica. Desde los relatos clásicos hasta las relecturas contemporáneas del horror, los autores analizan cómo esas figuras permiten pensar la violencia, la marginalidad y las transformaciones sociales. La moderación de Lala Toutonian busca articular esas perspectivas en un intercambio abierto con el público.

“¡Invasión!“, un recorrido por la ciencia ficción argentina

El viernes también ofrece una propuesta previa que se mete de lleno en la tradición de la ciencia ficción argentina y su vínculo con la idea de amenaza y resistencia. De 17.30 a 18.30, en el espacio Zona Futuro, se realizará la charla “¡Invasión! Estrategias de supervivencia en la literatura argentina”, un encuentro que retoma un imaginario central de la narrativa nacional, con referencias clave como El Eternauta de Héctor Oesterheld, los mundos inventados por Jorge Luis Borges y la película Invasión, dirigida por Hugo Santiago en 1968.

La actividad reúne a Juan Mattio, Robi Chuit Roganovich y Milagros Porta, escritores de tres generaciones distintas que dialogan sobre cómo las tramas de invasiones, realidades alteradas y copias que se rebelan contra sus originales siguen operando en la literatura contemporánea. La conversación propone leer esos relatos como formas de procesar miedos, paranoias y tensiones sociales que atraviesan distintas épocas de la historia argentina. La entrada está incluida con el acceso a la Feria y funciona como una buena antesala para las actividades centrales de la noche.

Sábado 2 de mayo: La historia reciente en clave periodística

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

El sábado por la noche la Feria del Libro pone el acento en la política y la memoria con la presentación de Montoneros, el libro de María O’Donnell. La cita es a las 19 en la Sala José Hernández del Pabellón Rojo, con organización de Grupo Planeta y coordinación de Ernesto Tenenbaum.

En su trabajo, O’Donnell aborda la historia de la organización Montoneros desde una perspectiva periodística, apoyada en documentos, entrevistas y reconstrucciones que buscan complejizar un debate todavía abierto en la sociedad argentina. El libro propone revisar decisiones, internas y contextos políticos que marcaron a la militancia armada de los años setenta.

La presentación se perfila como una conversación que excede el formato clásico de lanzamiento editorial. El diálogo con Tenenbaum suma una mirada analítica sobre la construcción del relato histórico, el rol del periodismo y los límites entre memoria, testimonio e interpretación.

La tarde del sábado ofrece además otras actividades complementarias, como firmas de libros en distintos stands, lo que permite combinar la agenda intelectual con el recorrido habitual por la feria antes de concentrarse en una de las charlas más convocantes del día.

Domingo 3 de mayo: Borges, Han Kang y los cruces culturales

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La jornada del domingo propone una de las actividades más singulares del fin de semana. A las 16, en la Sala Alfonsina Storni del Pabellón Blanco, el Centro Cultural Coreano organiza la charla “Han Kang y Jorge Luis Borges: memoria, cuerpo y laberintos literarios”.

El encuentro pone en diálogo dos universos literarios alejados en espacio y tiempo. La obra de Han Kang, atravesada por el cuerpo, la violencia y el trauma histórico, se cruza con el pensamiento borgeano sobre el lenguaje, la memoria y las estructuras laberínticas del relato. El objetivo es explorar afinidades temáticas y estéticas que trascienden fronteras culturales.

Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn son las encargadas de conducir la conversación. Desde sus miradas, proponen pensar cómo la literatura trabaja con los límites de lo decible y cómo distintos contextos históricos producen obsesiones comunes en la escritura.

El domingo puede completarse con talleres y actividades participativas desde el mediodía, una opción ideal para quienes visitan la feria en familia o buscan una experiencia más prolongada antes de cerrar el fin de semana largo.