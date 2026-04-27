El hecho ocurrió en Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero. Foto: captura Google Maps.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad murió en el barrio de Flores luego de ser aplastado por un cartel de señalización vial que se desprendió desde la Autopista 25 de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en la intersección de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero.

Según fuentes oficiales consultadas por Canal 26, el accidente se habría originado en la Autopista 25 de Mayo, en sentido hacia el centro porteño. A la altura de la avenida Carabobo, un camión que circulaba por la traza perdió el control por motivos que aún no fueron establecidos y terminó impactando contra la defensa lateral de la autopista.

Como consecuencia de ese primer choque, el vehículo habría golpeado un poste que sostiene un cartel de señalización vial, dejándolo inclinado y con riesgo de caída. Minutos después, un segundo camión que transitaba detrás no habría logrado evitar la estructura dañada y la impactó nuevamente, provocando finalmente que el cartel se desprendiera por completo y cayera fuera de la traza.

Policía murió aplastado en Flores. Foto: Google Maps.

El cartel cayó hacia la parte inferior de la autopista, donde se encontraba un policía que cumplía funciones en la comisaría ubicada debajo del paso elevado. La estructura lo impactó directamente, provocándole consecuencias fatales. Personal de emergencia acudió al lugar, pero no logró revertir la situación.

Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para determinar con precisión la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades.

También se supo que se realizó consulta con el Juzgado Nacional 47 a cargo de Sánchez Sarmiento, que ordenó que las pericias viales a los camiones que intervinieron en el accidente sean realizadas por la Policía Federal.