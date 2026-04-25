La experiencia audiovisual inmersiva que deslumbra CABA Foto: Philarmonic Pictures

Vivaldi in Colors es una propuesta artística de Videomapping que se nutre de todos y cada uno de los sentidos que el humano tiene para percibir. La obra de Antonio Vivaldi aparece como punto de partida, pero pronto se abre hacia otros rumbos, donde el sonido se mezcla con la luz y el espacio. Tiene funciones el sábado 25 de abril a las 18 y a las 19 y el sábado 2 de mayo en el mismo horario.

A lo largo de 40 minutos, Las Cuatro Estaciones, una de las obras más importantes de la carrera del compositor, se despliegan en una atmósfera sumamente estimulante. La música suena mientras las paredes se impregnan con colores y formas visuales en permanente transformación.

La propuesta, inspirada en la obra original de Olga Kaurova, es realizada con la técnica ebru, una práctica pictórica en la que el color flota sobre el agua y crea formas irrepetibles. Esa lógica orgánica se traduce al lenguaje audiovisual, generando visuales que cambian sutilmente en el desarrollo de la función.

En el Multiespacio Human Lab, ubicado en el barrio de Belgrano, presenciar esta experiencia tiene un sabor particular. A cargo de la curaduría de Nora Schulman y bajo la responsabilidad del artista ruso Dmitri Ermolin, el resultado es una obra que integra música clásica, narrativa visual y tecnología, levantando las barreras para que diversos públicos puedan disfrutar sin limitaciones.

Qué es el videomapping y por qué es clave en Vivaldi In Colors

La experiencia audiovisual inmersiva que deslumbra CABA Foto: Philarmonic Pictures

El videomapping es una técnica audiovisual que utiliza proyecciones digitales para intervenir superficies reales: paredes, techos, pisos y estructuras arquitectónicas en general. A diferencia de una pantalla convencional, aquí la imagen se adapta a la forma del espacio y trabaja con sus relieves, profundidades y dimensiones.

La particularidad del videomapping está en su carácter site-specific, es decir, que se adapta al espacio. Cada proyección se diseña para un lugar determinado, teniendo en cuenta su geometría, su materialidad y su escala. La arquitectura deja de ser un simple contenedor y pasa a ser una parte clave del contenido artístico.

En propuestas inmersivas como “Vivaldi In Colors”, el videomapping funciona como una herramienta narrativa y sensorial. No busca impresionar como espectáculo aislado, sino acompañar la música y expandirla en el espacio, creando un entorno envolvente donde imagen, sonido y arquitectura se perciben como una unidad.

El espacio se transforma, respira y cambia junto con la obra, generando una experiencia que solo puede existir en ese lugar y en ese momento.

Multiespacio Human LAB, el espacio como parte de la obra

La experiencia audiovisual inmersiva que deslumbra CABA Foto: Philarmonic Pictures

No es casualidad que se haya elegido Human Lab para alojar el espectáculo. Nacido al calor de los sueños de su coordinadora, Coni Di Giorgio, Human Lab es un espacio multiuso, donde arte, trabajo y gastronomía se dan la mano. El lugar cuenta con mesas largas para trabajar, una cafetería de especialidad que abrirá en los próximos días y un salón donde se realizan las experiencias artísticas.

En lugar de una sala tradicional, el público puede disfrutar del arte en un ámbito cotidiano resignificado, lo que favorece una muestra más relajada, accesible y amigable.

Dmitri Ermolin y Philharmonic Pictures: expandir el concierto

La creación de “Vivaldi In Colors” está a cargo de Dmitri Ermolin, artista y director creativo especializado en formatos audiovisuales inmersivos. Desde 2012, desarrolla proyectos que exploran nuevas formas de presentar el repertorio clásico, siempre en diálogo con la tecnología y el espacio.

Ermolin es fundador de Philharmonic Pictures, una compañía artística dedicada a diseñar experiencias donde la música se integra con visuales, proyecciones arquitectónicas y narrativa espacial. Su trabajo apunta a extender los límites del concierto tradicional sin perder el carácter emocional de las obras.

A través de este proyecto, Philharmonic Pictures consolidó una estética propia: visuales abstractas, contenidos adaptados a cada lugar y una relación directa entre imagen y sonido, pensadas para públicos amplios y diversos.

Con base entre San Petersburgo y Buenos Aires, el recorrido de la compañía combina una mirada internacional con una fuerte atención al contexto local. Cada montaje se ajusta al espacio que lo recibe, haciendo que cada experiencia sea única.

Dmitri Ermolin nació en Rusia, pero hace algunos años radica en Argentina. Su llegada al país se enmarca en el conflicto bélico que azota su tierra natal: tuvo que irse escapando de la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022.

La curaduría del lugar: la experiencia de Nora Schulman al volante

La experiencia audiovisual inmersiva que deslumbra CABA Foto: Philarmonic Pictures

La curaduría y programación de la muestra están a cargo de Nora Schulman, especialista en experiencias culturales e inmersivas. Su trabajo se centra en articular los distintos lenguajes de la propuesta para que el recorrido del espectador resulte fluido y envolvente.

Schulman es directora de HUMAN EXPERIENCE, un programa y clínica de arte contemporáneo dedicado al acompañamiento de artistas, así como a la creación de espacios de investigación y exhibición vinculados a nuevas tecnologías y prácticas sensoriales.

Además, es curadora de arte contemporáneo y programadora cultural con trayectoria en experiencias inmersivas, arte multimedial y formatos experimentales.

A lo largo de su recorrido, participó como curadora en exposiciones, ferias y muestras tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo proyectos en MAPA Feria, galerías de arte contemporáneo, espacios culturales y exhibiciones. Ha sido galardonada con premios de la Fundación Itaú y sus exhibiciones fueron ampliamente reconocidas en el ámbito artístico.