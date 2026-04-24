BTS y HYBE bajo presión: qué puede pasar con la gira tras el escándalo judicial. Foto: Instagram.

El esperado regreso de BTS a los escenarios internacionales quedó atravesado por un factor inesperado: la situación judicial de Bang Si-hyuk, figura clave detrás del éxito global del grupo y fundador de HYBE. Aunque por el momento no hay cambios confirmados en la agenda de conciertos, el repentino avance del caso mantiene en vilo tanto a la industria del entretenimiento como a millones de fanáticos en todo el mundo.

Bang Si-hyuk, fundador de HYBE. Foto: Redes sociales.

Investigan a Bang Si-hyuk por supuesto fraude millonario

La controversia se originó a partir de una investigación por presunto fraude a inversores en 2019, en el período previo a la salida a bolsa de HYBE en 2020. Según las autoridades surcoreanas, Bang habría inducido a accionistas a vender sus participaciones asegurando que no existían planes inmediatos de cotización, mientras en paralelo avanzaba con los preparativos para la oferta pública inicial (IPO).

De acuerdo con la investigación, esta maniobra habría generado beneficios ilícitos que oscilarían entre 190.000 millones y 260.000 millones de wones, lo que podría derivar en severas sanciones bajo la legislación financiera de Corea del Sur. Sin embargo, tanto el empresario como la compañía rechazan las acusaciones y sostienen que todo el proceso se desarrolló respetando las normativas vigentes.

HYBE Corporation, fundada por Bang Si-hyuk en 2005 como Big Hit Entertainment, es una empresa líder de entretenimiento surcoreano y sello discográfico. Con sede en Seúl, gestiona artistas globales como BTS, SEVENTEEN, TXT y LE SSERAFIM. Foto: Instagram / hybeoficial.

Un dato clave en la evolución del caso lo aportó la Yonhap News Agency, que informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl decidió devolver la solicitud de arresto presentada por la policía. Según los fiscales, no existen pruebas suficientes en esta etapa y se requiere una investigación adicional antes de tomar una medida de esa magnitud.

¿Puede afectar esto la gira de BTS?

Por ahora, la actividad de BTS continúa con normalidad. El grupo retomó sus presentaciones en Asia y mantiene previstos conciertos en distintas regiones del mundo, lo que indica que la gira sigue en marcha sin modificaciones oficiales.

BTS confirmó su visita a Argentina en el marco del "ARIRANG World Tour" con tres fechas confirmadas en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata para el 21, 23 y 24 de octubre de 2026. Foto: All Access

No obstante, el caso plantea dudas a mediano plazo. La figura de Bang Si-hyuk no solo es simbólica, sino también estratégica dentro de HYBE, empresa que lideró la expansión global del k-pop en la última década. Cualquier impacto en su estructura directiva o reputación corporativa podría tener efectos indirectos en sus artistas, incluyendo a BTS.

Además, el proceso judicial sigue abierto y podría derivar en nuevas medidas, como restricciones adicionales o decisiones que afecten la gestión interna de la compañía. En ese escenario, la planificación de eventos internacionales podría verse condicionada.

BTS sigue de gira, pero crece la tensión por el caso judicial de su fundador. Foto: REUTERS

El regreso de BTS representa uno de los eventos musicales más importantes del año, con millones de seguidores atentos a cada anuncio.

Por el momento, todo indica que la gira continuará según lo previsto. Sin embargo, el desenlace de la causa será determinante para saber si este episodio queda como un conflicto aislado o si termina impactando en uno de los fenómenos culturales más influyentes de los últimos años.