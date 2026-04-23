Polémica por la serie autobiográfica de Andrea del Boca: quieren que Juan Darthés interprete a Ricardo Biasotti
“No va a tener que hacer un gran esfuerzo, porque es un gran actor y va a saber interpretar”, dijo el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello.
La actriz y reciente participante de Gran Hermano Generación Dorada Andrea del Boca confirmó la producción de una serie autobiográfica, y pronto se vio envuelta en una polémica cuando trascendió que Juan Darthés es uno los actores considerados para interpretar a su ex pareja y padre de su hija Anna, Ricardo Biasotti. La información fue difundida por Juan Pablo Fioribello, abogado de la actriz, en una entrevista con Marina Calabró.
“Juan Darthés es una persona acusada de una cosa muy espantosa, no sé cómo está su situación judicial, porque yo no he participado de esa causa, pero es una posibilidad bastante importante, te diría, porque Darthés reúne muchas condiciones para ese papel y si bien no lo hemos hablado todavía con él ni con su mujer...”, informó Floribello en diálogo con El Observador 1079.
Sin embargo, aclaró que se trató de una opción y no de algo definitivo: “Me parece que se le puede dar la oportunidad de que encarne perfectamente a Ricardo Biasotti, que de hecho no va a tener que hacer un gran esfuerzo, me refiero porque es un gran actor y va a saber interpretar”, añadió.
Durante la conversación, Marina Calabró dijo: “Te voy a ser sincera. No puedo creer que me hayas dicho que sí”, haciendo referencia a la situación de Darthés. “No, yo no te dije que sí. Dije que es una posibilidad que es distinto a decir que sí… Han aparecido varios nombres para distintos papeles. Creo que Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado, interesante, que va a saber construir muy bien…”, remarcó el abogado. Sin embargo, anticipó que no hay conversaciones con el actor.
Cuál es la situación judicial de Darthés y la posibilidad de participar de la biopic
Según el abogado de la actriz, el presente de Juan Darthés, quien está viviendo en Brasil, no sería un obstáculo para el desarrollo de la producción. “Bueno, eso sería lo de menos porque se podría grabar en exteriores y se podría trasladar la producción a grabar escenas a Brasil. Eso sería lo de menos que esté en Brasil, no sería un impedimento”, explicó.
Luego informó que la propuesta no salió de una sola fuente sino de distintos actores que están vinculados a la biopic. “No hemos hablado con Darthés pero es un nombre que surgió, sí, porque bueno, mucha gente que está con este tema lo propuso porque hay bastantes similitudes en algunas cuestiones de público conocimiento…”, contó Fioribello.
“Capaz no quiera interpretar el papel de este personaje tan oscuro y siniestro como Ricardo Biasotti”, agregó.