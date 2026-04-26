Murió Adolfo Aristarain, referente del cine argentina y español. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

La muerte de Adolfo Aristarain, ocurrida este domingo a los 82 años, marca el final de una de las trayectorias más influyentes del cine en habla hispana. Director, guionista y referente indiscutido, dejó una obra que atravesó fronteras y generaciones, con fuerte presencia tanto en Argentina como en España, donde desarrolló buena parte de su carrera.

Su cine, caracterizado por una singular fusión entre el policial y el drama, construyó relatos atravesados por tensiones políticas y dilemas éticos. Esa identidad narrativa lo convirtió en un autor inconfundible, capaz de retratar conflictos humanos con profundidad y compromiso.

Una filmografía clave del cine argentino y español

Entre sus títulos más emblemáticos se encuentran Tiempo de Revancha (1981), protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont; Un lugar en el mundo (1992), con Luppi, José Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; y Martín (Hache) (1997), protagonizada por Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto.

La muerte de Adolfo Aristarain marca el final de una de las trayectorias más influyentes del cine en habla hispana. Foto: EFE (Juan Ignacio Roncoroni)

Antes de consolidarse como director, Aristarain trabajó como asistente en más de 30 producciones, incluyendo la icónica Érase una vez en el Oeste, dirigida por Sergio Leone. Esa experiencia temprana moldeó su mirada cinematográfica y lo conectó con el lenguaje clásico del cine.

Premios, influencias y un legado entre dos continentes

A lo largo de su carrera, Aristarain recibió importantes reconocimientos. Un lugar en el mundo obtuvo la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y también el Premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Más recientemente, en 2024, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le otorgó la Medalla de Oro en reconocimiento a toda su trayectoria.

El director solía definirse como un cineasta autodidacta, formado en las salas desde la infancia, cuando veía varias películas al día tras salir del colegio. Admirador de figuras como John Ford y Alfred Hitchcock, construyó un estilo narrativo propio, de fuerte impronta vitalista y evocadora.

Su relación con los actores fue central en su obra. Trabajó de manera recurrente con figuras como Luppi, Sacristán, Mercedes Sampietro, Poncela, Aitana Sánchez-Gijón, Roth, Botto y Susú Pecoraro, a quienes consideraba esenciales: “Sin ellos hubiera sido imposible hacer películas”.

Antes de dedicarse al cine, Aristarain soñó con ser trompetista, un camino que abandonó al reconocer sus límites en la música. Esa decisión lo llevó a abrazar definitivamente el séptimo arte, al que consideraba “parte de su vida, real, no ficción”.