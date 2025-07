Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

A 40 años de Volver al futuro, así están hoy sus personajes más icónicos

El 3 de julio de 1985 se estrenaba una de las películas más icónicas del cine moderno, dando inicio a una trilogía que se convertiría en un fenómeno cultural global.

Volver al futuro. Foto Netflix

El 3 de julio de 1985 llegó a los cines una película que marcaría un antes y un después en la cultura pop: Volver al futuro (Back to the Future). Dirigida por Robert Zemeckis y escrita junto a Bob Gale, esta mezcla de comedia, aventuras y ciencia ficción conquistó rápidamente al público y se convirtió en un fenómeno global.

La historia gira en torno a Marty McFly (interpretado por Michael J. Fox), un adolescente que viaja accidentalmente al pasado gracias a un DeLorean transformado en máquina del tiempo por el excéntrico Doc Brown (Christopher Lloyd). Al aterrizar en 1955, Marty se encuentra con sus padres en versión adolescente, y tiene que lograr que se enamoren para asegurar su propia existencia.

"Volver al Futuro 3". Foto: Gentileza Netflix.

El impacto de la película fue inmediato: recaudó más de 381 millones de dólares, se posicionó como la más taquillera de ese año, y obtuvo múltiples reconocimientos, entre ellos un premio Oscar, tres Saturn y un Hugo Award. Además, su banda sonora —especialmente The Power of Love de Huey Lewis and The News— fue un éxito rotundo.

Cuarenta años después, Volver al futuro sigue viva: inspiró dos secuelas, musicales, videojuegos y una legión de fanáticos que no deja de crecer. Pero ¿qué fue de las estrellas de esta inolvidable historia?

Michael J. Fox

Ya era popular por su papel en Family Ties cuando saltó a la fama como Marty McFly. Después de la trilogía, consolidó su carrera en cine y TV con trabajos como Spin City, The Good Wife y The Michael J. Fox Show, y ganó cinco premios Emmy.

Estrenos Netflix octubre, series, Volver al Futuro II

En 1991 fue diagnosticado con Parkinson y desde entonces se convirtió en uno de los principales activistas para la investigación de esta enfermedad. En 2022, la Academia le otorgó un Oscar honorífico por su labor humanitaria, y su documental autobiográfico, Still: A Michael J. Fox Movie (2023), obtuvo cuatro premios Emmy.

Michael J. Fox. Foto: Instagram @realmikejfox

En 2025, se confirmó su regreso a la actuación en la serie Shrinking de Apple TV+. Hoy tiene 64 años, está casado con Tracy Pollan desde 1988 y tienen cuatro hijos.

Christopher Lloyd

Antes de ser Doc Brown, ya era reconocido por su papel en la serie Taxi. Su interpretación del científico loco quedó grabada en la memoria colectiva. Luego vinieron otros roles memorables, como el Tío Lucas en las películas de Los locos Addams y su trabajo como actor de voz en la serie infantil Cyberchase.

Christopher Lloyd. Foto: Instagram @realmikejfox

En los últimos años, participó en filmes como The Tender Bar (2021), Spirit Halloween (2022) y Self Reliance (2023). En 2024 apareció en la serie Hacks y tiene confirmadas nuevas producciones como Nobody 2 y la serie Merlina de Netflix. Tiene 86 años y está casado con Lisa Loiacono desde 2016.

Lea Thompson

Le dio vida a Lorraine, la madre de Marty, y tras la saga protagonizó la serie Caroline in the City durante los años 90. Su carrera incluye trabajos en cine (J. Edgar, Sierra Burgess Is a Loser) y televisión.

Lea Thompson. Foto: Instagram @lea_thompson

Más recientemente, actuó en Switched at Birth, The Spencer Sisters (2023) y The Chicken Sisters, cuya segunda temporada llegará en 2025. Está casada desde 1989 con el director Howard Deutch y es madre de dos actrices: Zoey y Madelyn Deutch.

Thomas F. Wilson

Encarnó al temido y torpe Biff Tannen, uno de los villanos más icónicos del cine, además de interpretar a varios de sus descendientes en la saga. Después de Volver al futuro, su carrera siguió con papeles en series como Freaks and Geeks, Ghost Whisperer y películas como The Heat (2013).

Thomas F. Wilson. Foto: Instagram @thomasfwilsonfaclub

También tuvo una destacada participación en el mundo de la animación, prestando su voz a personajes en Bob Esponja y Las aventuras del Hombre Araña. Casado con Caroline Wilson desde 1985, tienen cuatro hijos.

Otros actores del pasado

Crispin Glover, quien fue George McFly en la primera película, no participó en las secuelas. A lo largo de los años actuó en películas como The Doors y Los ángeles de Charlie: Al límite , además de formar parte de la serie American Gods . También incursionó en la música durante los años 80.

Claudia Wells, la primera actriz que interpretó a Jennifer Parker, se alejó del cine poco después del estreno. Volvió brevemente en 2011 para el videojuego Back to the Future: The Game y actualmente tiene una tienda de ropa masculina en California.

Claudia Wells. Foto: Instagram @theclaudiawells