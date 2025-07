Opens in new window

Ben Affleck opinó sobre la nueva pareja de Jennifer Lopez y le deseó suerte: “Yo no pude aguantar”

El actor estadounidense fue claro y directo al referirse a la nueva relación de su exesposa con el británico Brett Goldstein.

Ben Affleck, Jennifer Lopez y Brett Goldstein. Foto: Instagram.

A pocas semanas de que se conociera la noticia del reciente romance entre Jennifer Lopez y el actor y guionista británico Brett Goldstein, Ben Affleck, exesposo de la artista, sorprendió con declaraciones que no pasaron inadvertidas en el ámbito del espectáculo.

Según reveló una fuente cercana al actor al medio RadarOnline, Affleck expresó: “Le deseo suerte… porque la va a necesitar”. La frase, breve pero contundente, fue interpretada por muchos como una advertencia a quien sería el nuevo interés amoroso de la artista.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Foto: Reuters.

Ben Affleck rompió el silencio sobre la nueva relación de Jennifer Lopez

Affleck y Lopez vivieron un romance mediático que incluyó una boda en 2022, tras su reconciliación en 2021 luego de estar separados por casi dos décadas. Sin embargo, en 2024 anunciaron su divorcio, cerrando un capítulo que había sido seguido de cerca por fanáticos y medios internacionales.

En esa misma línea, la fuente citó otras declaraciones de Affleck que aportan más contexto a su mirada sobre la personalidad de su expareja: “Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado”.

Y remató con otra frase que también generó repercusiones: “Brett parece buen tipo… pero está a punto de ser devorado por el huracán JLo”.

Jennifer Lopez y su nueva pareja, Brett Goldstein. Foto: X / @TMZ

Mientras tanto, Jennifer Lopez, de 55 años, continúa con su agenda profesional y se la vio contenta junto a Goldstein, con quien comparte set en la comedia romántica “Office Romance”. El actor, conocido por su trabajo en “Ted Lasso”, es once años menor que López y ha sido descrito por allegados como “encantador y profesional”.

Por su parte, Ben Affleck parece haber optado por un perfil más bajo desde la separación, centrado en su trabajo actoral y en la crianza de sus hijos. Su tono irónico y directo al referirse a JLo fue interpretado por algunos como una forma de expresar las dificultades que vivió en esa relación, aunque sin entrar en confrontaciones públicas directas.

Jennifer López y Ben Affleck. Foto: EFE.

El nuevo vínculo de la cantante y actriz aún se encuentra en una etapa inicial, pero ya atrae la atención del público y los medios. Y, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las opiniones de los ex siempre suman un capítulo adicional de polémica a la historia.