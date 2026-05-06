Emoción y furor en el show de los Jonas Brothers por la aparición de Tini Stoessel:

Los Jonas Brothers junto a Tini Foto: X

Tras varios años de ausencia, los Jonas Brothers volvieron a presentarse en la Argentina con dos shows que marcaron su reencuentro con el eufórico público local. El regreso de la banda integrada por Joe, Nick y Kevin generó una fuerte expectativa, y la primera noche marcó por completo al público presente con la sorpresa de la presencia de Tini Stoessel como invitada especial.

La artista argentina se sumó al grupo para interpretar “This Is Me”, desatando una ovación generalizada, y luego continuó con “Cupido”, uno de sus hits más recientes, en un cruce musical que nadie esperaba y que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

La presentación tuvo un clima particularmente íntimo y cómplice entre los Jonas Brothers y Tini, que se reflejó en una serie de guiños sobre el escenario, sonrisas compartidas y miradas de complicidad que despertaron la euforia del público. Lejos de una simple colaboración, el encuentro pareció espontáneo y cargado de química, reforzando la idea de una conexión genuina entre los artistas.

Los Jonas Brothers junto a Tini Stoessel

Los detalles del encuentro de los Jonas Brothers y Tini Stoessel

Los fans de los Jonas Brothers comenzaron a emocionarse cuando ellos publicaron un enigmático en redes sociales. Joe Jonas subió un video que decía: “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (BEEP) Ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

Además, horas antes subieron otro video escuchando una canción de Tini de fondo en el auto y avisaron que tendrían una artista invitada.

La relación de los Jonas y Tini

En 2025, los Jonas Brothers nombraron a Tini Stoessel afirmando que les gustaría colaborar con ella, lo que causó un revuelo entre las fanáticas y en toda la escena del pop latino. Los artistas estadounidenses manifestaron sus elogios públicos a la cantante argentina, quien respondió que cantar junto a ellos sería cumplir un sueño.

Además, Joe Jonas declaró para Telemundo: “Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”. A lo que Kevin Jonas agregó que existen “muchísimos artistas latinos” con los que les gustaría colaborar y mencionó a Karol G y Bad Bunny como previas experiencias.

Jonas Brothers

Desde ese momento, en diferentes plataformas digitales los usuarios recordaron el período en el que Tini, siendo una admiradora adolescente, adornaba su habitación con afiches de los Jonas Brothers. La posibilidad de ver a sus ídolos compartiendo un mismo escenario impulsó posteos, memes y miles de visualizaciones del fragmento de la entrevista.

La relación entre los artistas se origina en su historia en común como talentos en ascenso dentro del universo Disney. Ambos construyeron trayectorias internacionales y sumaron colaboraciones con figuras destacadas del pop global y la música latina.

Tini Stoessel Foto: @TiniStoessel

Los hermanos norteamericanos alcanzaron proyección internacional gracias a sus álbumes y a la película Camp Rock, mientras que Tini se consolidó como un ícono de la televisión juvenil al protagonizar la serie Violetta.