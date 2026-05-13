El músico tenía 72 años y atravesó una dura enfermedad. Foto: Poster Central

El mundo del folklore y los ritmos caribeños despidió a una de sus figuras más completas y respetadas. Se trata de Orlando Vistel Columbié, ícono de la cultura cubana, quien murió el pasado domingo 10 de mayo en La Habana a los 72 años y su partida dejó un vacío inmenso tanto en la música como en la gestión institucional, donde fue un pilar fundamental para la proyección de los artistas de la isla al mundo.

Nacido en 1954 en Santiago de Cuba, Vistel creció rodeado de una rica tradición artística que luego perfeccionó con una sólida formación académica en el Instituto Superior de Arte. Esa preparación le permitió desarrollar una carrera dual: fue un maestro de la composición y a la vez un estratega clave como presidente del Instituto Cubano de la Música (ICM).

El arista cubano fue uno de los pilares de la música popular latinoamericana. Foto: Granma

La obra de Vistel Columbié se destacó por una sofisticación única que nunca le dio la espalda a sus raíces populares. Sus composiciones, que transitan con éxito géneros como el bolero y el merengue fueron interpretadas por orquestas y solistas de renombre internacional.

Además de su labor autoral, su carrera estuvo marcada por:

Docencia : contribuyó activamente a la formación de nuevas generaciones en los conservatorios más importantes de su país.

Dirección de orquestas : lideró agrupaciones como Calor Cubano , demostrando su versatilidad sobre el escenario.

Gestión cultural: desde el Instituto Cubano de la Música (ICM), impulsó políticas para jerarquizar la música nacional y fortalecer su presencia en los mercados globales.

Con su fallecimiento, el mundo de la cultura popular perdió un hombre que supo equilibrar el rigor técnico con la visión estratégica, dejando un legado imborrable en la historia de la música latinoamericana. Ni su entorno ni el Instituto Cubano de la Música brindaron detalles sobre la dura enfermedad que atravesó.

Murió Orlando Orlando Vistel Columbié: La trayectoria en el folklore latinoamericano

A lo largo de su trayectoria, Vistel supo combinar su pasión por la creación con un fuerte compromiso por la enseñanza y la dirección. Fue director del Conservatorio de Manzanillo y formó parte de los claustros más prestigiosos de su país, como la Escuela Nacional de Música y el Instituto Superior de Arte.

Su carrera sobre los escenarios fue igual de prolífica. Tras pasar por agrupaciones como la Orquesta Típica Alborada y el Grupo Cinquillo Cubano, en 1994 fundó su propia banda, Calor Cubano, donde interpretaba sus propias composiciones y versiones del repertorio tradicional de la isla.

La institución que presidió durante años lo despidió con un sentido comunicado. “Vistel Columbié dejó una huella imborrable en el panorama cultural de la nación, no solo como un músico de virtuosismo indiscutible, sino como un incansable artífice de las políticas culturales musicales en Cuba”, indicó el Instituto Cubano de la Música.

Más allá de su rol como intérprete y docente, su labor detrás de escena fue determinante para la industria. Como fundador y presidente del Instituto Cubano de la Música, su gestión fue clave para el crecimiento del sector. “Nacido con una vocación temprana por la música, su carrera artística se entrelazó con una profunda labor institucional. Fue fundador del Instituto Cubano de la Música, institución que llegó a presidir, donde su visión impulsó el desarrollo y la proyección internacional de la música cubana”, homenajeó el organismo.

Además de su militancia activa en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, su trayectoria fue reconocida con los máximos honores. En 2021, recibió la Orden Juan Marinello, una de las distinciones más importantes para la intelectualidad de su país, en reconocimiento a su “impronta y permanencia fecunda en la cultura”.