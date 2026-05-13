Salvaron 40 animales que iban a ser sacrificados en el templo umbanda que frecuentaba Morena Rial. Foto: Instagram: @gilliarddeogum - @fer_pieroni

Este lunes se realizó un operativo de rescate de 40 animales que estaban en un templo umbanda ubicado en Bernardo de Irigoyen al 1100, en Quilmes. El procedimiento estuvo a cargo de Pamela Dreher, subsecretaria de Zoonosis del Municipio, y Fernando Pieroni, proteccionista de animales.

Rescataron a 40 animales que iban a ser sacrificados en el templo umbanda. Video: Instagram/fer_pieroni

Según TN Show, el templo que fue allanado era el mismo que visitaba Morena Rial antes de estar detenida. “Los animales esperaban una muerte lenta y dolorosa como parte de una ceremonia religiosa. El rescate se realizó en plena ceremonia, donde había más de 50 personas presentes, entre ellas muchos niños que iban a ver la matanza”, expresó el rescatista en una publicación de Instagram.

Pieroni compartió un doloroso video donde se ve a los animales antes de ser rescatados y agregó: “Ninguna religión basada en el amor, la paz y en el respeto puede justificar la tortura y el asesinato de un ser inocente”. Por otro lado, aseguró que los involucrados quedaron imputados por maltrato animal.

Salvaron animales que iban a ser sacrificados en el templo umbanda que visitaba Morena Rial. Foto: captura video Instagram @fer_pieroni

Por otro lado, Pamela Dreher remarcó que realizaron el rescate gracias a la denuncia de una vecina. “Los del templo hablan de la religión, pero les dijimos que la Ley de Protección Animal está por encima de cualquier religión, así que procedimos a secuestrar a más de 40 animales”, expresó en diálogo con Radio FMQ.

El pai responsable del templo promociona en redes sociales todo tipo de trabajos, como “sangre de chivo” y “corazón de vaca latiendo”.

Los servicios del templo. Foto: Instagram/paigilliarddeogum

El día que Morena Rial fue acusada por su exniñera de hacer magia negra: “Hacía rituales en contra de...”

Tiempo atrás, una niñera que trabajó para la hija de Jorge Rial había contado algunos detalles de su experiencia laboral y reveló algunas situaciones picantes que involucraban a Morena Rial.

En entrevista con el ciclo “El Run Run del espectáculo”, Melina Granado contó que estuvo presente en rituales y prácticas de magia negra. “Le han hecho macumba a mi familia. Yo sé cosas, a More la conozco y viví muchas cosas con ella, como los rituales. Yo no las hice porque en mi familia somos cristianos”, había contado la joven que trabajó para Morena Rial.

Morena Rial junto al pai. Foto: Instagram/moreerial

“Morena hacía rituales a favor de ella y en contra de... no puedo decir, familiares. No voy a dar nombres, es muy fuerte. (Jorge) Rial es muy buena persona, tuve trato bueno con él”, agregó la exniñera sobre los “rituales” que hacía la influencer.