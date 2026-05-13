La propuesta del guitarrista y compositor Sebastián Lans se podrá ver en The Roxy Live el 15 de mayo. Foto: Captura de pantalla

El próximo viernes 15 de mayo a las 20, el jazz fusión contemporáneo se apoderará de una parte de la Ciudad de Buenos Aires. El guitarrista y compositor Sebastián Lans se presentará en The Roxy Live junto a su formación Lans 4tet en una noche que promete combinar virtuosismo, groove y la potencia característica del rock.

La cita se dará en el marco del Festival DATA, un ciclo reconocido por su curaduría artística que apuesta por propuestas que escapan a lo convencional dentro de la escena local. El show tendrá un condimento especial: será la despedida oficial de su disco debut Vuelta al mundo.

El grupo está conformado por Sebastián Lans, Andrés Pellican, Facundo Vidal y Tomás Ferrario. Foto: Sebastián Lans

Sin embargo, Lans 4tet presentará composiciones inéditas de lo que será su próximo material discográfico. El grupo está integrado por Sebastián Lans en guitarra; Andrés Pellican en bajo; Facundo Vidal: teclados; y Tomás Ferrario en batería.

Cabe resaltar que la apertura del evento estará a cargo de Ciro Gamallo, una de las propuestas emergentes más fuertes de la nueva generación instrumental. Según reveló el propio Lans previo a su show, los invitados especiales serán Julián Baglietto y Baltazar Clusellas.

La trayectoria de Sebastián Lans

Sebastián Lans ganó un Premio Gardel en 2018 conla banda Huevo, su recorrido incluye colaboraciones con figuras de la talla de Javier Malosetti y participaciones en proyectos como Román, Fernandez 4 y Pájaro de Fuego.

A nivel internacional, Lans trabajó como sesionista para la cantante Nathy Peluso y compartió escenario con el reconocido guitarrista estadounidense Wayne Krantz. Toda esa experiencia acumulada converge ahora en su proyecto solista, donde la exploración sonora y el jazz moderno son los protagonistas.

Información importante para ver a Lans 4tet