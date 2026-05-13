¿Querés ver jazz en Buenos Aires? De qué se trata la propuesta de Lans 4tet en The Roxy que promete sacudir el viernes por la noche
El guitarrista y compositor de jazz fusión Sebastián Lans se presentará este viernes 15 de mayo en el espacio cultural ubicado en Niceto Vega 5542, Palermo. Los detalles del evento.
El próximo viernes 15 de mayo a las 20, el jazz fusión contemporáneo se apoderará de una parte de la Ciudad de Buenos Aires. El guitarrista y compositor Sebastián Lans se presentará en The Roxy Live junto a su formación Lans 4tet en una noche que promete combinar virtuosismo, groove y la potencia característica del rock.
La cita se dará en el marco del Festival DATA, un ciclo reconocido por su curaduría artística que apuesta por propuestas que escapan a lo convencional dentro de la escena local. El show tendrá un condimento especial: será la despedida oficial de su disco debut Vuelta al mundo.
Sin embargo, Lans 4tet presentará composiciones inéditas de lo que será su próximo material discográfico. El grupo está integrado por Sebastián Lans en guitarra; Andrés Pellican en bajo; Facundo Vidal: teclados; y Tomás Ferrario en batería.
Cabe resaltar que la apertura del evento estará a cargo de Ciro Gamallo, una de las propuestas emergentes más fuertes de la nueva generación instrumental. Según reveló el propio Lans previo a su show, los invitados especiales serán Julián Baglietto y Baltazar Clusellas.
La trayectoria de Sebastián Lans
Sebastián Lans ganó un Premio Gardel en 2018 conla banda Huevo, su recorrido incluye colaboraciones con figuras de la talla de Javier Malosetti y participaciones en proyectos como Román, Fernandez 4 y Pájaro de Fuego.
A nivel internacional, Lans trabajó como sesionista para la cantante Nathy Peluso y compartió escenario con el reconocido guitarrista estadounidense Wayne Krantz. Toda esa experiencia acumulada converge ahora en su proyecto solista, donde la exploración sonora y el jazz moderno son los protagonistas.
Información importante para ver a Lans 4tet
- Lugar: The Roxy Live (Niceto Vega 5542, Palermo)
- Fecha y hora: Viernes 15 de mayo - 20 horas
- Entradas: Disponibles a través de All Access.
- Precio: $15.000.