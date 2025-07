Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

James Gunn, el director de Superman, reveló por qué eligió una canción de la hinchada de Boca para una de sus series

El cineasta seleccionó una canción futbolera para una de sus series de superhéroes y detalló los motivos.

James Gunn. Foto: REUTERS

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, se estrenará en los próximos días y es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos del Universo DC.

Sin embargo, el director, uno de los más reconocidos en el mundo del cine, también llamó la atención en Argentina por su vínculo con un club nacional, luego de haber utilizado una canción de su hinchada en una de sus series.

Qué dijo James Gunn sobre la canción de Boca que utilizó en una de sus series

En diálogo con el periodista argentino Federico Ini, James Gunn reveló algunos detalles de su nueva película de Superman. Además, fue consultado por la canción de la hinchada de Boca que eligió utilizar en su serie de Superhéroes de DC del 2024, llamada “Comando de Criaturas”.

El tema en cuestión es el clásico “Dale Boca” que siempre suena en todos los partidos del equipo nacional. En ese sentido, James Gunn explicó que no sabía que la canción estaba vinculada a Boca, sino que la conoció por su versión original que pertenece al cantante venezolano José Manzo Perroni y se llama “Moliendo Café”.

“Sé a lo que te refieres, pero no lo supe hasta después. Ahora soy fan de Boca. Creo que estoy destinado a ser un fan de Boca Juniors. Podrías decir que soy de Boca, hasta el final. Es una canción que me gusta mucho y no sabía que era”, explicó el cineasta entre risas.

James Gunn contó por qué utilizó una canción de la hinchada de Boca para una de sus series. Video: Instagram/fechu

Cuándo se estrena “Superman” en cines, la película de DC dirigida por James Gunn

James Gunn se centró en un objetivo específico: reinventar el personaje de Superman con un enfoque totalmente renovado. Con el estreno, el cineasta busca narrar una historia no tan explorada del héroe y combinó elementos tradicionales con ideas innovadoras para expandir el Universo DC, algo que generó expectativa entre los fans.

James Gunn, director de Superman. Foto: REUTERS

El estreno se dará el próximo 10 de julio en todos los cines, mancando el inicio de una nueva etapa en el mundo cinematográfico.