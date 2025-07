Opens in new window

Eugenia Tobal lanzó una indirecta en redes, ¿para la China Suárez?: “Buen karma”

Como si eso fuera poco, hubo likes que generaron polémica y una insólita coincidencia con Pampita y Wanda Nara. ¿Un pacto no dicho?

Eugenia Tobal y la China Suárez. Fotos: Instagram.

En medio del conflicto mediático entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, Eugenia Tobal llamó la atención con un par de gestos que generaron revuelo en redes. Todo comenzó cuando la actriz compartió un reel en Instagram luciendo una remera blanca con la frase “Good karma” en letras rojas, lo que fue interpretado por muchos usuarios como un mensaje con doble sentido.

El detalle no pasó desapercibido, especialmente considerando que la China Suárez estuvo involucrada sentimentalmente con Nicolás Cabré, quien fue pareja de Tobal y le habría sido infiel con la ex “Casi Ángeles”. Pero el gesto que más alimentó las sospechas fue un “me gusta” que Tobal le dio en TikTok a un comentario donde una seguidora, al ver un video suyo junto a su hija Ema, escribió: “Qué lindas, nada comparado con la Tati Suárez”.

Eugenia Tobal compartió un reel en Instagram luciendo una remera blanca con la frase “Good karma”. Foto: Instagram @eugeniatobal

La insólita coincidencia entre Eugenia Tobal, Pampita y Wanda Nara

Como si esto fuera poco, la influencer Juariu notó una coincidencia que avivó aún más las especulaciones: tanto Tobal como Pampita y Wanda Nara usaron, casi al mismo tiempo, la canción “Candy” de Claudia Valentina en sus publicaciones. La letra del tema incluye frases que algunos interpretaron como indirectas a figuras masculinas del pasado y a una especie de complicidad femenina frente a ciertas situaciones amorosas. “Traigo a todas las chicas al patio… un hombre podría tener que esperar en la puerta…”, canta la artista.

Eugenia Tobal apuntó contra la China Suárez en las redes y lanzó una indirecta. Foto: Instagram @eugeniatobal

Aunque hay quienes creen que estas coincidencias no son más que eso, simples casualidades, no faltan teorías que apuntan a un “pacto no dicho” entre las tres mujeres, todas con historias sentimentales que, en algún momento, cruzaron caminos con la China Suárez. Sin embargo, también hay voces como la de la periodista Pilar Telechea que sugieren no leer tanto entre líneas: según comentó, “Candy” es simplemente una canción muy usada en redes y su elección no tendría mayores implicancias.