Eugenia Tobal rompió el silencio y habló sobre su dura relación con Nicolás Cabré frente a Laurita Fernández: qué dijo

La actriz y la bailarina fueron pareja del actor años atrás, pero vivieron relaciones completamente distintas.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré. Foto: NA

Mirtha Legrand tuvo como invitadas en su programa a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, quienes tuvieron algo en común en su pasado: fueron pareja de Nicolás Cabré, aunque vivieron relaciones totalmente distintas. En ese sentido, este sábado la conductora indagó sobre la separación de la actriz y el actor.

“Sufriste mucho por amor Eugenia. Loa pasaste mal”, lanzó Mirtha Legrand. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, respondió Tobal.

La confesión de Eugenia Tobal. Video: eltrece.

“Es bueno que lo comentes”, agregó La Chiqui. “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, respondió la actriz. “15 años pasaron después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa. Tengo un presente hermoso”, agregó, mientras Laurita Fernández escuchaba con atención.

Sin embargo, la bailarina tampoco se salvó de las preguntas de Legrand. “¿Cómo andamos de amores?”, le preguntó. “Los únicos hombres de mi vida son el señor Bossi y Gustavo Bermúdez. Me tienen enfocada solamente en las funciones y en el programa”, respondió Laurita Fernández en tono de broma.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré cuando eran pareja. Foto: Instagram.

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo de la vida amorosa”, agregó La Chiqui. “No, me separé hace poquito”, confirmó la bailarina, haciendo referencia a su relación con Peluca Brusca. “¿Te gustaría casarte?“, le consultó Mirtha. “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista y ya pensaba en el qué pasará si después me separo. He vivido muchas experiencias cercanas donde después del casamiento pronto se han separado. Nunca fui Susanita, en ese sentido, de imaginarme de blanco y de querer eso. Sí, me encantaría formar mi familia”, contó la bailarina.

Eugenia Tobal y Laurita Fernández fueron pareja de Nicolás Cabré

En el 2011, Nicolás Cabré y Eugenia Tobal comenzaron a salir y en mayo de ese mismo decidieron casarse. Luego, en septiembre, llegó lo peor: enfrentaron la pérdida de un embarazo. En el 2012, los actores decidieron separarse y con el paso del tiempo Eugenia contó que si bien vivió un momento muy doloroso, logró rehacer su vida.

Nicolás Cabré, actor.

Por otro lado, en 2018 Nicolás Cabré comenzó una relación con Laurita Fernández tras haber trabajado juntos en la obra “Sugar”. Fue una relación con varias idas y vueltas: se separaron durante la cuarentena en 2020, volvieron, y finalmente terminaron en 2021. En aquel momento la bailarina había contado que manejaban energías y proyectos de vida distintos, y que la convivencia intensificó las diferencias. Sin embargo, aseguró que mantuvieron buen trato y que Cabré fue la primera persona con la que pensó en formar una familia.