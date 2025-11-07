Nueva renuncia en MasterChef Celebrity 2025: quién se fue del programa tras un cortocircuito con el jurado

Según Ángel De Brito, una participante se hartó de las devoluciones y hubo una que colmó su paciencia. Los detalles, en la nota.

Masterchef Celebrity 2025. Foto: Instagram

MasterChef Celebrity 2025 tiene varias bajas desde que comenzó. A la renuncia de Pablo Lescano tras la primera semana y la reciente de Valentina Cervantes, se sumó otra figura que decidió marcharse. Sin embargo, esta vez fue por un cortocircuito con uno de los jurados.

Quién renunció a MasterChef Celebrity tras una crítica del jurado

Según lo informado por Ángel De Brito en LAM, la participante que da un paso al costado es Eugenia Tobal. La actriz obtuvo una fuerte devolución del jurado, que llevó a que decida alejarse del programa de Telefe.

Eugenia Tobal en Masterchef Celebrity 2025. Foto: Instagram

“Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue como el colmo. Una de las frases que molestó a la participante fue del jurado (Germán) Martitegui. Muchos participantes se la bancan, otros no tanto”, explicó el conductor sobre la decisión tomada.

Según relató el periodista, aunque todavía no se emitió, “Ella hizo un brownie dedicado a su mamá. Parece que Martitegui le dijo ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?´ en un mal tono, después de todo el cuento de que era por la madre. Eso no lo pusieron al aire".

Eugenia Tobal en Masterchef Celebrity 2025. Foto: Instagram

Además, sumó el relato de otro participante de MasterChef Celebrity que estaba allí presente: “Me cuenta otro participante que compartió con ella, que va a decir que renunció por temas personales, pero lo del brownie fue lo que le hinchó los huevos y dijo ‘chau, ya está’”.

Valentina Cervantes también se va de MasterChef Celebrity

Una noticia sacudió este miércoles los pasillos de MasterChef Celebrity: Valentina “Valu” Cervantes, una de las concursantes más queridas por el público, ha decidido abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, según reveló Ángel de Brito.

Valentina Cervantes en MasterChef. Foto: Telefe.

La primicia fue revelada por el conductor de LAM, quien desató el misterio al confirmar que la renuncia se debió a motivos personales y sentimentales. De todos modos, su salida todavía no se emitió.

Una vez revelado el nombre, el conductor fue categórico: Valu Cervantes se va del país en los próximos días por un pedido directo de Enzo Fernández.

“Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, precisó De Brito.