Cómo se contagia la enfermedad de Lyme, la afección que padece Justin Timberlake

El cantante estadounidense sorprendió al contar que padece una afección que se volvió común entre cantantes. Qué es y cómo se contagia.

Justin Timberlake sorprendió a sus fanáticos al contar que enfrenta una dura batalla de salud. En medio de su gira mundial, el artista reveló que padece la enfermedad de Lyme, una afección que lo obligó a modificar su rutina y que definió como “increíblemente extenuante”.

Qué es la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la picadura de una garrapata infectada. Las garrapatas que transmiten la enfermedad se alimentan de animales como ratones y ciervos, y pueden pasar la bacteria a los humanos. Si no se trata, puede afectar varias partes del cuerpo, incluyendo la piel, las articulaciones, el corazón, el cerebro y el sistema nervioso, detalla Medline Plus.

Cómo se contagia la enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme se transmite principalmente a través de la picadura de garrapatas infectadas, en especial las conocidas como garrapatas de patas negras o de ciervo. No todas las garrapatas portan la bacteria que causa esta afección, y no todas las picaduras derivan en la enfermedad. Sin embargo, las más pequeñas —como las ninfas— pueden pasar fácilmente desapercibidas, lo que hace que muchas personas no recuerden haber sido picadas, según informa el sitio especializado KidsHealth.

Cuáles son los síntomas

En la mayoría de las personas afectadas por Lyme, la principal señal de la infección es una erupción en la piel acompañada por síntomas de cansancio, dolores de cabeza y fiebre.

En casos más graves, puede llegar a afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel de las personas infectadas. En este tipo de complicaciones, puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.

Justin Timberlake contó que padece la enfermedad de Lyme

“He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras”, expresa el artista en un texto publicado en sus ‘stories’ de Instagram.

Timberlake aseguró que vivir con esta enfermedad “puede ser increíblemente extenuante, tanto mental como físicamente”.

Pese a que se planteó pausar la gira, cuenta, finalmente decidió que “la ilusión” por el tour compensaba “el estrés” que su cuerpo estaba sintiendo: “No solo me demostré tenacidad mental sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré”.

No obstante, reconoce no saber cuál será su futuro sobre los escenarios.

“Estaba reticente a hablar sobre esto porque me han educado de manera que este tipo de cosas se guardan para uno mismo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis problemas para que así no se malinterpreten”, agrega en su mensaje.

Otras celebridades como Justin Bieber o Avril Lavigne también han contado que padecen esta enfermedad.