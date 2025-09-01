Abandono familiar y emociones profundas: la película protagonizada por Justin Timberlake furor en streaming

El filme, que dura menos de 2 horas, atrapa a los usuarios por su historia conmovedora. Mirá el tráiler.

Palmer, película. Foto: Amazon Prime.

Una de las películas protagonizadas por Justin Timberlake, “Palmer”, está disponible en la plataforma Apple TV y es una de las más elegidas en la actualidad, a pesar de que se estrenó años atrás, por su historia conmovedora.

El actor interpreta a Eddie Palmer, una estrella de fútbol americano universitario que, luego de salir de prisión, vuelve la ciudad donde nació para reconciliarse con su pasado. Sin embargo, descubre que dejó un hijo abandonado y debe hacerse cargo de él.

Además de Timberlake, los actores June Squibb, Juno Temple, Alisha Wainright y Ryder Allen completan en elenco principal del filme.

De qué trata la película “Palmer”

“Tras 12 años en prisión, el exjugador de fútbol Palmer vuelve a casa para rehacer su vida. Mientras se adapta a su nueva realidad, entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue y amenaza con destruir su nueva familia”, es la sinopsis oficial de la película.

Palmer, película. Foto: Amazon Prime.

Si bien “Palmer” se grabó a finales del 2019 en Nueva Orleans, en consecuencia de la pandemia del Covid-19 en 2020, el equipo de dirección y producción decidió atrasar el estreno para el 2021.

Justin Timberlake también participó en películas como “Friends with Benefits” (Amigos con beneficios), “Inside Llewyn Davis” (Balada de un hombre común), “Social Network” (Red Social), entre otras, pero en este filme marcó su debut como protagonista.

Palmer, película. Foto: Amazon Prime.

Dónde se puede ver “Palmer”