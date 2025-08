Opens in new window

La película de Peaky Blinders no contará con uno de sus villanos más recordados y la decisión sorprendió a los fanáticos

Con estreno previsto para fin de año, la película tendrá un paso inicial por cines antes de llegar a la plataforma que albergó las seis temporadas anteriores. Aunque un importante personaje no estará presente, la cinta promete cerrar con fuerza una historia que marcó a una generación.

La serie toma su nombre de una pandilla callejera real que existió en Birmingham a principios del siglo XX, conocida por coser cuchillas de afeitar en sus gorras.

La mítica saga de los Shelby tendrá finalmente su conclusión en la pantalla grande. “Peaky Blinders: El hombre inmortal” es el título de la esperada película que retomará la historia tras los eventos de la sexta temporada y pondrá fin a una de las series británicas más influyentes de la última década.

No obstante, el entusiasmo de los seguidores se mezcló con cierta sorpresa luego de que se confirmara que uno de los personajes más destacados no estará presente en esta nueva entrega.

La serie "Peaky Blinders" trata sobre la familia Shelby, una banda criminal que opera en Birmingham después de la Primera Guerra Mundial.

Con dirección de Tom Harper y guion del creador original Steven Knight, el film tendrá nuevamente como protagonista a Cillian Murphy en el papel de Tommy Shelby, y contará con parte del elenco original, incluyendo a Stephen Graham, Sophie Rundle, Ian Peck, Ned Dennehy y Packy Lee. A ellos se sumarán Rebecca Ferguson y Barry Keoghan, lo que promete renovar parte del conflicto dramático de la trama.

Peaky Blinders: ¿por qué un personaje clave quedó fuera de la película?

A pesar del hermetismo que rodea la producción, se filtraron algunos detalles. Uno de los más significativos es la ausencia de Oswald Mosley, el político fascista británico que se convirtió en el gran antagonista de la sexta temporada. El encargado de confirmar esta noticia fue el propio Sam Claflin, quien interpretó a Mosley y despejó los rumores sobre su participación.

“No sé si debería callarme y seguir especulando… pero no, lamentablemente, lo compartiré. No salgo en la película, pero estoy muy emocionado como fan de la serie. No sé más detalles aparte del reparto y algunos de los personajes. Estoy muy emocionado. La esperanza es que siga vivo. Bueno, o sea, Oswald Mosley vivió hasta los 84 años. Sigue vivo en el mundo, sea o no parte de la película. He oído rumores de que la película está ambientada en el futuro. Creo que Oswald Mosley empezó a perder protagonismo y seguidores durante la guerra”.

Oswald Mosley, Peaky Blinders. Foto: Facebook / Ejército Shelby.

La noticia generó revuelo entre los seguidores de la serie, ya que Mosley había quedado posicionado como un rival directo de Tommy Shelby. Su exclusión podría indicar un cambio de foco narrativo en la película, posiblemente orientado hacia los nuevos personajes o hacia una etapa posterior en la historia, incluso ambientada en tiempos de guerra.

Aún sin fecha de estreno confirmada, se espera que la película llegue a fines de 2025, primero en cines y luego al catálogo de Netflix, plataforma donde ya se pueden ver las seis temporadas previas. La expectativa es alta y, aunque Oswald Mosley no estará en esta última entrega, “Peaky Blinders: El hombre inmortal” promete mantener la intensidad y el dramatismo que caracterizó a la serie desde su inicio.