No es Outlander ni Peaky Blinders: la miniserie de suspenso ambientada en Escocia que cautivó a los fanáticos

La producción, basada en las novelas de Ian Rankin y el inspector John Rebus, consiguió una calificación perfecta en webs como ’Rotten Tomatoes’. Mirá el tráiler.

"Rebus", la miniserie éxito de Movistar Plus. Foto: Movistar Plus.

“Peaky Blinders”, “Sherlock” y “The Office” fueron algunos de los grandes éxitos de la ‘BBC’. Además de estas históricas series, en los últimos días la cadena británica agregó un nuevo título “Rebus”.

La serie, basada en las novelas de Ian Rankin y su personaje más conocido, el inspector John Rebus, cautivó a los fanáticos de la saga literario y nuevos espectadores, haciendo que en su debut haya logrado mantener una calificación perfecta en webs como ’Rotten Tomatoes’.

La trama gira en torno al mítico investigador. Este personaje se ve sacudido por la problemática situación de su hermano Michael, un exsoldado incapaz de readaptarse a la vida civil.

El involucramiento de Michael en actividades criminales arrastra a Rebus a un dilema áspero entre la lealtad familiar y el deber policial, redefiniendo las fronteras de sus principios éticos a medida que avanza la investigación por las calles de Edimburgo.

El contexto personal del protagonista resulta igualmente turbulento tras un reciente divorcio y la imposibilidad de ver a su hija, Rebus enfrenta una crisis existencial, acentuada por un enfrentamiento con el mafioso local Ger Cafferty.

El incidente conduce a una especie de suspensión laboral, con sus superiores exigiendo claridad sobre los hechos, mientras sus métodos poco ortodoxos siguen generando controversias dentro de la fuerza policial.

La serie introduce el reto que supone para Rebus la llegada de una nueva compañera, la inspectora Siobhan Clarke, encarnada por Lucie Shorthouse.

El contraste entre los estilos de ambos detectives deriva en tensiones iniciales, enriquecidas sin duda por toda una serie de carismáticos personajes secundarios que incluye a intérpretes como Thoren Ferguson, Caroline Lee-Johnson, Sean Buchanan y Michelle Duncan.

Las claves del éxito de “Rebus”

Un elemento muy aplaudido de esta serie (disponible actualmente en Movistar Plus+) fue la profunda fidelidad entre la producción audiovisual y los libros, algo que fue posible gracias a la implicación del propio Rankin.

El novelista impulsó la actualización de su personaje en la pequeña pantalla tras dos décadas desde que se emitiera su primera adaptación. Aquella versión fue protagonizada por John Hannah y posteriormente Ken Stott, consolidando a Rebus como el policía literario escocés por excelencia.