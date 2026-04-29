"¿Querés ser mi hijo?". Foto: Telefe Studios

Lejos del éxito de Master Chef Celebrity pero muy cerca de sus redes sociales, Wanda Nara debutó cómo actriz de cine en una película que produce Telefe. Ya comenzó a rodar ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica de la cual será la protagonista, y en la que trabaja junto a un destacado elenco integrado por Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi.

Para la conductora esta oportunidad es única. Recientemente confesó el esfuerzo con que se está tomando esta nueva faceta de su carrera: “Estoy trabajando y ensayando hace meses para este día, iniciar el rodaje de una producción internacional no sucede todos los días, y hacer una película es un esfuerzo enorme que sólo se logra trabajando en equipo con mucho compromiso.

"¿Querés ser mi hijo?". Foto: Telefe Studios

“Atravesé momentos personales muy difíciles para llegar hasta donde estoy hoy, busco permanentemente nuevos proyectos que me obliguen a exigirme cada vez más. Este es otro desafío en mi vida y, como todo lo que hago, lo llevo adelante con una enorme responsabilidad y muchísima pasión. Siento mucho agradecimiento por la oportunidad y la confianza. Como siempre, dejo todo en cada cosa que hago. ¿Querés ser mi hijo? es mi primera película de ficción, una remake de una producción mexicana que fue récord de audiencia en su país. Es una comedia romántica hermosa, divertida y emocionante”.

De qué se trata “¿Querés ser mi hijo?”

Wanda se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto. En su nueva vida conoce a Javier (Bernasconi), un vecino de 23 años y le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que ninguno sabe es que, entre tantas mentiras, surgirá un inesperado romance entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.

"¿Querés ser mi hijo?". Foto: Telefe Studios

El actor y director Pablo Ini es quien tomó a su cargo el entrenamiento actoral de la protagonista, ocupándose de que que llegue afianzada como intérprete para enfrentar este nuevo desafío.

"¿Querés ser mi hijo?". Foto: Telefe Studios

Dirigido por Hernán Guerschuny, el largometraje comenzó su rodaje en Montevideo el pasado sábado 25 de abril. La filmación continuará entre Uruguay y la Argentina, con el estreno planificado para finales de 2026 en las salas cinematográficas. Para concretar este sueño de Wanda se unieron a Telefe Studios varias productoras, desde Film Suez a Zeppelin Studios, IP4 y Cimarrón Cine.