A 20 años de su estreno, la verdad sobre la posible vuelta de Hannah Montana con Miley Cyrus

En 2006 la serie cumplirá dos décadas y un anuncio ilusiona a los fanáticos.

Miley Cyrus y su icónico rol Foto: Disney

Disney Plus compartió el primer adelanto del festejo por el aniversario número 20 de la serie Hannah Montana, el proyecto que llevó a Miley Cyrus al estrellato total.

En las imágenes que circularon en redes sociales, se puede ver las luces de un camarín, una peluca rubia en el medio y maquillaje en las esquinas. De fondo suena la reconocible “The best of both worlds”, la canción de intro de la serie juvenil.

Al final, aparece escrito en el medio de la pantalla anticipando el proyecto que se estrenará el próximo año: “Hannah Montana: 20 aniversario. 2026”.

Teaser de Disney sobre los 20 años de Hannah Montana

Algo “realmente especial”

Días antes de que Disney publicara el teaser, Miley había anticipado sus planes en una entrevista con TikTok Radio de SiriusXM: “Quiero hacer algo especial, porque sin Hannah no existiría esta versión de mí. Empecé como un personaje del que no podía desprenderme, ahora la ven con nostalgia, como parte de su infancia”.

Cyrus fue reconocida como una “leyenda Disney” en agosto de 2024 durante la convención D23 en Anaheim. A partir de ese momento, la compañía levantó la restricción que le impedía interpretar canciones de la serie, pese a que en ellas se utilizaba su voz y su imagen. Tras este anuncio, el reciente adelanto generó especulaciones entre los fans sobre una posible gira o un show especial, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

En 2006, la serie cumplirá 20 años Foto: Disney

El posible regreso del personaje siempre estuvo sobre la mesa. En 2020, durante una entrevista en el programa Carolina With Greg T In The Morning, Miley reveló: “Trato de ponerme esa peluca todo el tiempo. Está guardada acumulando polvo y estoy lista para sacarla… La oportunidad se presentará”.

Y dejó en claro que, si vuelve, lo hará con estilo: “Definitivamente me gustaría resucitarla en algún momento. Necesita un cambio de imagen importante porque está un poco estancada en 2008, así que tendremos que ir de compras con Miss Montana”.