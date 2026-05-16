Murió Santi Yonamine. Foto: Instagram @santiparra78

La escena musical argentina atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Santi Yonamine, tecladista histórico de Los Parraleños, quien falleció a los 47 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de sus redes sociales durante este viernes 15 de mayo con un mensaje cargado de emoción y una imagen del músico sobre el escenario.

“Se nos fue de gira un eterno. Te vamos a extrañar”, escribieron desde el grupo. La publicación generó una inmediata reacción entre colegas, seguidores y amigos que compartieron recuerdos, mensajes de cariño y homenajes al artista, reconocido tanto por su talento musical como por su calidez humana.

Murió Santi Yonamine, tecladista de Los Parraleños: la despedida en redes sociales

Tras el anuncio, músicos, periodistas y fanáticos comenzaron a expresar públicamente su dolor por la pérdida. Hernán Panessi recordó a Yonamine como una persona cercana y generosa: “Al toque te hacía sentir su amigo. Un buena onda con todo el mundo”.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de anécdotas y mensajes que destacaron su carisma, su humor y la energía que transmitía tanto arriba como abajo del escenario. Un seguidor escribió: “No puedo creer que se nos haya ido Santi Yonamine. Lo voy a recordar con muchísimo cariño”.

Murió Santi Yonamine. Foto: Instagram @santiparra78

Músicos y amigos homenajearon al integrante de Los Parraleños

Distintos artistas vinculados a la escena del rock y la música alternativa también despidieron al tecladista con sentidos mensajes. Uno de sus colegas recordó haber compartido escenario junto a él y destacó no solo su calidad artística, sino también su personalidad: “No solo eras un artista increíble, también un gran tipo”.

Por su parte, el músico Sergio Asato publicó un homenaje donde definió a Yonamine como una figura fundamental dentro del llamado “rock nikkei”. “El rock nikkei se queda un poco más en silencio”, expresó. Además, resaltó su creatividad, rebeldía y el legado que deja tanto en Los Parraleños como en el Dúo Kamikaze.

Quiénes eran Los Parraleños y cómo nació la banda

Los Parraleños surgieron a mediados de los años 90 con una propuesta completamente distinta dentro de la música argentina. La formación original estaba integrada por músicos argentino-japoneses como Sami Bucella, Carlitos Carnota, Fabio Takara y Mariano Takara, quienes combinaron influencias del rock, la cumbia, el ska y la cultura japonesa en una estética única.

El grupo bautizó su estilo como “cumbia samurai”, mezclando humor, teatralidad y referencias visuales inspiradas tanto en el teatro kabuki como en bandas de rock internacional.

Murió Santi Yonamine. Foto: Instagram @santiparra78

La explosión de popularidad y el fenómeno de la “cumbia samurai”

Uno de los primeros grandes impulsos mediáticos para la banda llegó cuando Pipo Cipolatti los invitó a participar de su programa televisivo Super Pop Kids tras verlos tocar en un evento. A partir de allí, comenzaron a ganar notoriedad en el circuito alternativo y luego en medios masivos gracias a su propuesta original y descontracturada. En sus shows aparecían maquillados y con una estética que mezclaba referencias japonesas, geishas, rock y guiños visuales inspirados en Kiss.

El éxito de “Megadeth” y la llegada de Los Parraleños a MTV

La banda logró una fuerte repercusión con su particular versión de Morrissey, canción de Leo García, que reinterpretaron bajo el nombre de Megadeth. La mezcla de humor, cumbia y rock llamó rápidamente la atención del público y permitió que grabaran un videoclip junto a MTV Latinoamérica y Tower Records.

El Mundial Corea-Japón 2002 y la consagración de Los Parraleños

La gran explosión de popularidad llegó durante la previa del Mundial Corea-Japón 2002, momento en el que la estética japonesa del grupo y su propuesta musical comenzaron a aparecer con frecuencia en la televisión argentina. En ese contexto, Los Parraleños fueron nominados en los MTV Video Music Awards dentro de la categoría “Banda revelación del año”, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más originales de aquella época.

Murió Santi Yonamine. Foto: Instagram @santiparra78

El legado de Santi Yonamine en Los Parraleños

Con el paso de los años, Los Parraleños mantuvieron su identidad artística y continuaron construyendo un lugar propio dentro de la música argentina. En ese recorrido, Santi Yonamine fue una pieza clave tanto por su presencia en escena como por el vínculo que generaba con compañeros y seguidores. Su muerte dejó un profundo vacío entre quienes compartieron escenarios, giras y momentos de una banda que marcó una etapa distinta dentro del rock y la cultura alternativa nacional.