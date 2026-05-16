El grupo liderado por los hermanos Martínez pisa fuerte en la escena con un sonido propio. Foto: Prensa los tabaleros

El próximo 16 de mayo a las 19 horas, Los Tabaleros subirán al escenario de C Art Media con un show que promete convertirse en una de las noches más intensas del circuito musical porteño. La banda llevará su nueva propuesta, “Todo es Folklore”, en una presentación donde el baile y la participación del público serán protagonistas.

Con una identidad marcada por la fusión, el grupo combina el folklore tradicional con la energía del punk rock y otros géneros, generando un sonido que escapa a cualquier etiqueta. Esa mezcla, que ya es marca registrada, se transforma en vivo en una experiencia física y colectiva.

Quiénes son Los Tabaleros: la banda detrás del fenómeno

El núcleo del proyecto está integrado por los hermanos Beto y José Martínez, en guitarra y voz, junto a Félix Mateos en bombo y voz. A ellos se suma una formación de músicos que refuerza el carácter potente y desbordado de cada presentación.

En el escenario, la propuesta no se limita a lo musical. Cada show de Los Tabaleros funciona como un espacio compartido donde la energía circula entre banda y público, en un clima festivo que mezcla celebración y intensidad emocional.

“Todo es Folklore”: un disco con colaboraciones y concepto propio

La presentación estará atravesada por el espíritu de su último trabajo discográfico, “Todo es Folklore”, un álbum que pone el acento en la diversidad sonora y el cruce de estilos. El proyecto incluye colaboraciones con distintos artistas de la escena nacional.

El grupo liderado por los hermanos Martínez pisa fuerte en la escena con un sonido propio. Foto: Prensa los tabaleros

Entre los temas ya difundidos se destacan “Hielo, vino y coca” junto a Los Caligaris, “Escalera” con Los Nocheros, “Campera de Cuero” con Las Pastillas del Abuelo y “Carnaval por siempre” junto a Los Tekis, adelantando el perfil colaborativo del disco.

El álbum propone, además, una dimensión estética que va más allá de lo estrictamente musical. Se presenta como un universo narrativo en el que cada canción forma parte de un mismo relato visual y conceptual.

La idea toma inspiración de los programas televisivos clásicos de los años 60, como los ciclos de Ed Sullivan, y cuenta con la participación de figuras como Fabio Alberti y Rodrigo Vagoneta, que aportan una impronta escénica particular.

En ese cruce entre tradición y reinvención, la banda plantea una mirada sobre el folklore alejada de lo solemne. La música aparece como un territorio vivo, en constante transformación, que dialoga con distintas generaciones y estilos.

El show en C Art Media buscará trasladar esa idea al vivo, con una puesta que apunta a romper la barrera entre escenario y audiencia. Más que un recital, la propuesta se perfila como una celebración colectiva donde la intensidad y la alegría conviven.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Passline, y se espera una fuerte convocatoria para una noche que promete condensar el espíritu de una banda que convirtió la mezcla y la fiesta en su sello distintivo.