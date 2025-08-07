Blake Lively brilla en una película de tragedia y drama: está en el Top 10 del streaming

La actriz tuvo que dejar atrás su icónico look rubio y apostar por un cambio mucho más arriesgado, tal como lo necesita su personaje.

El Ritmo de la Venganza. Foto: Netflix

Si bien se estrenó en 2020 en todos los cines, esta película se incorporó hace poco en Netflix y su estreno fue uno de los que marcó tendencia, ya que se encuentra en el Top 10 de lo más visto de la plataforma.

Se trata de “El ritmo de la venganza”, un filme dirigido por Reed Morano e interpretado por la actriz Blake Lively que logró atrapar con su historia llena de tragedia y drama.

Para su protagónico, la actriz dejó de lado su icónico look rubio y se realizó un cambio mucho más jugado para interpretar a una mujer que atraviesa una dolorosa pérdida y descubre, inesperadamente, que la tragedia no fue una simple casualidad.

“Stephanie Patrick sufrió la pérdida de su familia en un accidente de avión. Cuando descubre que realmente no fue un accidente, su rabia la hará embarcarse en una peligrosa misión para intentar descubrir la verdad y vengar a su familia”, es la sinopsis oficial de la plataforma. Con estas escenas llenas de drama y tensión, la película logra que el espectador no se despegue de su asiento.

Reparto de “El ritmo de la venganza”

Blake Lively

Jude Law

Sterling K. Brown

Daniel Mays

Raza Jaffrey

Nasser Memarzia

Ivana Basic

Degnan Geraghty

Nuala Kelly

Richard Brake

Max Casella

Geoff Bell

Tawfeek Barhom

El Chavo del 8 llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se podrá ver

La serie mexicana “El Chavo del 8″, una de las más icónicas comedias del mundo entero que es popular desde hace más de 50 años y ha atravesado a gran cantidad de generaciones de personas arriba a Netflix para que sus usuarios puedan reír con las aventuras del Chavo, Quico, Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, el Señor Barriga, el Profesor Jirafales, la Bruja del 71, entre otros destacados personajes.

Creada por Roberto Gómez Bolaños -quien además se pone en la piel del entrañable Chavo- es que esta serie de rotundo éxito cautivó a los líderes de Netflix para hacerse de su contenido.

La cifra millonaria que recaudó Chespirito con "El Chavo del 8" y sus personajes

“¡Interpretado por el súper comediante Chespirito! Sí, el programa número uno de la televisión humorística llega a Netflix el 11 de agosto”, fue el anuncio en las redes sociales de la plataforma de streaming.

Esta llegada del “Chavo” a Netflix se da aproximadamente dos meses después de que Max estrenara “Chespirito: sin querer queriendo”, la serie con actores actuales que retrata la vida y obra de Gómez Bolaños, quien falleció hace más de 10 años, en noviembre de 2014, a los 85 años.