Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios. Foto: Disney+

El universo de las series inspiradas en hechos reales suma una nueva producción con fuerte impacto. Se trata de “Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios”, un drama que desembarcó el 1 de abril en Disney+ y que pone el foco en una historia poco explorada, la infancia y adolescencia de Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más sanguinario de la historia.

La ficción propone una mirada íntima sobre cómo fue crecer dentro del entorno de uno de los narcotraficantes más temidos de la historia, combinando lujo, violencia y un profundo conflicto emocional.

De qué trata la serie del hijo de Pablo Escobar

La trama sigue a “Juampi”, un niño que vive rodeado de comodidades en Medellín, convencido de que su padre es una figura solidaria que ayuda a los más necesitados. Sin embargo, su realidad está lejos de ser sencilla.

Desde pequeño, su vida transcurre bajo una estricta custodia: hombres armados lo acompañan constantemente, cumpliendo una doble función que desconcierta. Son, al mismo tiempo, sus protectores y quienes asumen un rol casi paternal, como si fueran niñeras.

Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios. Foto: Disney+

Con el paso del tiempo, la inocencia comienza a desmoronarse. Juampi descubre que esos cuidadores son en realidad sicarios, dispuestos a matar por su familia. Ese quiebre marca un antes y un después en su vida.

El peso de un apellido vinculado al narcotráfico

A partir de ese descubrimiento, el protagonista se enfrenta a una verdad imposible de ignorar: su padre no es un benefactor, sino uno de los criminales más buscados del mundo.

La serie profundiza en ese conflicto interno, mostrando la lucha del joven por desprenderse de un legado cargado de violencia y encontrar su propio camino. En ese recorrido, se exploran las secuelas psicológicas de haber crecido en un entorno donde el peligro era cotidiano.

Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios. Foto: Disney+

Una mirada diferente

Lejos de centrarse únicamente en el ascenso criminal, “Dear Killer Nannies” apuesta por una narrativa más personal, enfocada en las consecuencias humanas detrás del poder y el dinero.

A lo largo de sus episodios, la producción alterna escenas de opulencia con momentos de extrema tensión, reflejando cómo esa infancia marcó de forma definitiva la vida adulta del hijo de Escobar.

Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios. Foto: Disney+

Con esta propuesta, Disney+ suma una serie que invita a reflexionar sobre el impacto del entorno familiar y el peso de la historia, incluso cuando se intenta dejar atrás.