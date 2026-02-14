Geillis Duncan, Outlander. Foto X @marlaisabelle

No es casualidad que Outlander sea un éxito rotundo y esto se explica, en parte, porque la serie logra atrapar a quien la mire con su combinación perfecta entre historia, amor apasionante y creencias místicas que forman un relato que sucede en dos mundos distintos, pero que se unen a la perfección.

Basada en las novelas de Diana Gabaldon, la historia comienza cuando Claire Randall, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, es transportada accidentalmente al siglo XVIII. En este viaje conoce a Jamie Fraser, un guerrero que rápidamente se convierte en su gran amor.

La ejecución de Geillis Duncan en Outlander. Video Starz

Pero en este nuevo mundo, Claire también conoce a otras personas, como Geillis Duncan, que es la primera amiga que hace en el pasado, con quien comparte su pasión por los remedios naturales. Sin embargo, en 1743 Geillis fue condenada a morir en la hoguera por brujería, una escena difícil de olvidar para los fanáticos de esta historia.

Geillis sabía mucho de plantas locales y sus aplicaciones medicinales, pero se inclinaba aplicarlas para usos cuestionables como envenenar maridos, causar abortos, crear filtros de amor, etc. Muchos venían a comprar sus filtros y hechizos, por lo que tenía fama de bruja.

Claire y Geillis Duncan. Foto X @outlander_starz

Cuando Jamie llega a salvar a Claire en medio del juicio por brujería, Geillis admite que ella es bruja y que embrujó a Claire para que la ayudara, liberándola así de toda culpabilidad. En ese momento, Claire ve la cicatriz de la vacuna contra la viruela en su brazo, algo que en el siglo XVIII no existía, y así se da cuenta de que es una viajera en el tiempo, como ella.

Lo que muy pocos saben es que Geillis Duncan existió en la vida real: su personaje está inspirado en una bruja que existió en Escocia, pero 200 años antes de los acontecimientos de la serie.

Claire y Geillis Duncan. Foto X @outlander_starz

Escocia y su historia con las brujas

Escocia es la nación de Gran Bretaña donde más personas murieron en juicios por brujería. Aquí, fallecieron alrededor de 5000 personas en un periodo de doscientos años, entre los siglos XVI y XVIII, y la mayor parte de ellas, mujeres y niñas, fueron ejecutadas en las Lowlands en público.

Caza de brujas en Escocia. Foto X @antonico_26

Para comprender cómo fueron posibles cometer estos hechos tan atroces, hay que entender la cultura mítica en la que ellos vivían: un universo mágico-religioso donde ángeles, demonios y brujas convivían con los seres humanos, incluso entre los clérigos más cultos, la creencia en Satán y en su influjo sobre la Humanidad era totalmente verdadera.

Caza de brujas en Escocia. Foto X @marlaisabelle

La figura de Satán, por ejemplo, era percibida como una fuerza real y omnipresente, capaz de corromper a los hombres y conducirlos a cometer los actos más abominables.

La historia real de Geillis Duncan, la joven que murió en la hoguera

Geillis Duncan era una joven de Tranent, un pueblito cercano a North Berwick, y trabajaba para un hombre llamado David Seaton. Su patrón estaba alarmado porque ella se escapaba de la casa por las noches y usaba hierbas y remedios para crear pociones curativas. Cabe resaltar que, en ese entonces, el conocimiento de las plantas y de las curas era un oficio peligroso.

Geillis Duncan, Outlander. Foto X @honkytonwitch

Cuando Seaton le pidió explicaciones, ella fue incapaz de poner en palabras algo que resulte verosímil en aquel ambiente de pánico brujeril. Fue así que Geillis fue torturada y tuvo que terminar confesando ser bruja, revelando además los nombres de sus supuestos cómplices.

El Parlamento escocés, bajo la presión de la iglesia presbiteriana, aprobó la Ley de Brujería en 1563, por lo que pasó a ser legal: cazar, torturar y ejecutar a personas que fuesen consideradas brujas. Esta atrocidad y calvario para muchas mujeres estuvo vigente hasta 1736.

Geillis Duncan, Outlander. Foto Instagram @outlander_starz

La brutal tortura de Duncan, que tenía reputación de curandera, se enmarca dentro de los juicios de brujería de North Berwick (1590-1592), al este de Edimburgo. Fue un largo y complejo proceso implicó a setenta personas, incluidos miembros de la nobleza y de las casas reales de Escocia y Dinamarca, siendo la primera caza de brujas multitudinaria del país.

Así fue como Geillis murió en la hoguera por una causa injusta como la de tener conocimiento sobre hierbas curativas. Sin embargo, pareciera ser que 300 años después se limpiará su nombre.

Geillis Duncan, personaje recurrente en la serie. Foto: Starz

Escocia indultó a las brujas que ejecutó hace casi 300 años

Finalmente, como resultado de una petición popular en Escocia, se limpiaron los nombres de aquellos condenados injustamente por hechicería entre 1563 y 1736 bajo la Ley de Brujería. Los crímenes por los que fueron juzgadas -la mayoría eran mujeres- oscilan entre lo absurdo, como provocar resacas o convertirse en búho, hasta lo peligroso: reuniones con el demonio, o conjurar tormentas para hundir los barcos del rey Jaime VI.

Las leyes de Brujería aprobadas por el rey Jaime IV de Escocia llevaron a una extensa búsqueda nacional de brujas que en el futuro se conocería como la Gran Caza de Brujas Escocesa de 1597. Se trata solo de la segunda de cinco cazas de brujas nacionales de la historia de Escocia y, como las demás, se condujo bajo la supervisión de la Comisión Real.

Se acerca el gran final de Outlander.

No hay dudas de que, Outlander nos transporta a un mundo repleto de historia y magia, donde la ficción y la realidad se entrecruzan todo el tiempo. Seguramente, sea uno de los tantos motivos por el que la serie logró cautivar a millones de fanáticos, quienes se encuentran a la espera del gran final, que se estrena el 6 de marzo de 2026.