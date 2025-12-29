¿Ya las viste? Las 5 mejores series estrenadas en streaming en 2025

La lista está encabezada por un policial que combina personajes interesantes con una atmósfera inquietante, algo que tiene en común con los otros cuatro ciclos. La selección de Pato Daniele.

El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín. Foto Netflix

Llega el momento de hacer la selección anual de series de streaming de un período en el que hubo decepciones, la llegada de nuevas temporadas que no condujeron a nada y también buenos productos que nos alegraron (o asustaron) a medida de vimos los episodios. Este 2025 tuvo mucho contenidode series en las principales plataformas de streaming y acá están las cinco que considero superiores al resto, y por qué, tratando de mantener representación de cada una.

“Dept Q”, en Netflix

Sin dudas lo mejor del año. Por inesperada, adictiva y sorprendente. Realmente es espectacular como un policial especial, distinto, un poquito negro y protagonizado por un Matthew Goode diferente. Serie británica ambientada en Edimburgo, Escocia, pero basada en la saga de novelas del danés Jussi Adler-Olsen. A esto se suma que es una exitosa creación de Scott Frank, el mismo de “Gambito de Dama”.

En esencia es la historia de un policía malhumorado y con poca paciencia que, luego de haber sufrido un ataque mientras desarrollaba su trabajo junto al compañero, que quedó paralítico, es relegado a ocuparse de los casos no resueltos. La jefa del departamento de policía lo manda al sótano y así justificar los fondos que recibió para crear esa división, aunque se los gastó en otras cosas. Todo muy irónico y bastante argento, ¿no?

Este policía interpretado por Goode se llama Carl Morck y es bastante oscuro aunque vive con el hijo adolescente de su ex esposa, lo obligan a hacer terapia por el ataque que vivió y termina relegado a trabajar en algo que no le interesa. Además su asistente es un sirio particular: sabe cómo golpear y defenderse aunque no estudió para policía y es quien pone orden en la oficina al principio. Se les suma una oficial joven que le escapa a las tareas administrativas que le asignaron por problemas psicológicos. Incluso Morck logra involucrar a su ex compañero, que está en silla de ruedas.

Dept. Q, Netflix Foto: Netflix

Ese primer caso, que ocupa toda la temporada compuesta por nueve episodios, es la desaparición de una fiscal cuatro años atrás. Se meten de lleno en él y el espectador va descubriendo la vida de la mujer y su situación después de desvanecerse durante una visita a la isla en la que vivía el padre. No son situaciones gratas pero atrapa. La trama está muy bien contada y tiene personajes tan interesantes que uno quiere seguir mirando hasta enterarse de qué pasó. Por suerte ya confirmaron la segunda temporada.

“El Eternauta”, en Netflix

Bruno Stagnaro (también director) y Ariel Staltari tomaron la novela gráfica de Oesterheld y Solano López para armar la serie de El Eternauta protagonizada por Ricardo Darín como el icónico Juan Salvo.

No puede faltar en esta enumeración tanto por la calidad de su factura como por el suceso que tuvo en nuestro país y en el mundo. Con una segunda temporada que marcaría la culminación de la historia en camino, lo que se vio este año tuvo una realización increíble. Era para mirar de a poco para entenderla mejor y porque, a medida que avanzan los capítulos, va metiendo más miedo. No nos olvidemos de que, después de la pandemia, el aislamiento que se les produce a los personajes se siente en carne propia.

La trama de ciencia ficción presenta un verano caluroso en la zona norte del Gran Buenos Aires (donde además se rodó la serie) cuando vemos que empieza a cae nieve que mata a la gente al entrar en contacto con a piel. Sólo unas pocas personas que no fueron expuestas se salvan y buscan la forma de reunirse con sus familias, y de ver qué les pasó a sus amigos. Particularmente Salvo no sabe adónde está su hija y la va a buscar. Son personajes cotidianos a los que la situación extrema los pone en acción: no hay luz, no hay teléfono y tienen que recurrir a cosas de antes para poder moverse. También ver cómo aíslan el cuerpo para salir al exterior.

Así se acuñó la frase “lo viejo funciona” como un eslogan que caló en el público. El espectador va acompañando al grupo de amigos mientras recorre sitios conocidos pero completamente distintos por efecto de la nieve y los cadáveres. Por supuesto que se dan situaciones particulares con cada nuevo encuentro con otros sobrevivientes. Está todo tan bien hecho que se vuelve muy creíble.

El Eternauta: así se hizo la serie de Netflix con Ricardo Darín. Foto: Netflix

Por supuesto que Darín está espectacular. Con unos personajes el espectador simpatizará y otros le darán lástima. Las personalidades de cada uno están muy bien marcadas y es muy argentina (otro de sus innegables valores), pero también por eso mismo resulta universal. Junto a Darín están, entre otros, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, el autor Staltari, Marcelo Subiotto y Mora Fisz, cada uno muy bien en su interpretación.

Después vamos a descubrir por qué esta nieve que mata (hicieron un trabajo impresionante la gente de efectos especiales que la creó). Son seis episodios hechos con mucho esfuerzo, con mucha atención al detalle. Un gran trabajo en equipo.

The Pitt, en HBO Max

Fuerte, conmovedora y muy real, The Pitt presenta lo que ocurre en el área de emergencias de un hospital en Pittsbugh pero podría ser del conurbano porque la sala de espera está llena. Marca la reunión del equipo de “ER Emergencias”: el creador de la serie R. Scott Gemmill y Noah Wyle como protagonista. Además tiene la particularidad de que cada episodio se desarrolla en una hora de tiempo real, como era “24”.

Así vemos llegar al doctor Robinavitch (Wyle) justo en el día en que se cumple un aniversario de la muerte de su mentor. Es el jefe y se pone a ordenar la atención de los pacientes que van llamando y vemos que está rodeado de practicantes. Por eso aparecen las historias personales, tanto de pacientes como del equipo de médicos y enfermeros, que no la pasa bien. Son personajes muy lindos y están interpretados a conciencia.

Los actores hicieron un gran trabajo, tanto que Wyle ganó el Emmy como Mejor Actor, Katherine LaNasa se llevó el de Mejor Actriz de Reparto por su Dana Evans y Shawn Hatosy el mismo en la categoría masculina. Desde ya que se quedó con el de Mejor Serie Dramática y el 8 de enero de 2026 se estrena la segunda parte con otros 24 episodios.

The Pitt. Fuente: Max

Es que esta gente no la tiene fácil, sobre todo cuando en un concierto aparece un francotirador a matar y sembrar el pánico, porque lo que el área de urgencias entra en código rojo y se llena de pacientes (más lo que esperan a ser atendidos). Realmente presenta un caos que no es el que imaginamos para un nosocomio estadounidense. Hay que aclarar que las escenas sangrientas (operaciones, incisiones, reparaciones, ver el cuadro, etc.) son muy crudas.

Aún así es una serie linda, llena de adrenalina que suma un plus a las alternativas que va viviendo este grupo variopinto, la gente que llega, cómo la salvan o cómo se les muere. Noah Wyle está muy muy bien. Es un gran actor. Y se encuentra muy bien rodeado.

“Menem”, en Prime Video

Otra serie argentina. Acá con la picardía y la argentinidad al palo que le imprimió el autor y director Ariel Winograd a la trama, Leonardo Sbaraglia se convierte en Carlos Saúl Menem. En la trama muta del caudillo riojano que prácticamente llega de la nada a las elecciones presidenciales, al estadista que habilitó el 1 a 1 de Domingo Cavallo. Estas personalidades de la política nacional y aquellos que estuvieron a su alrededor, están retratados con toques de humor y excelentes interpretaciones, empezando por la de Leo, para quien éste fue su mejor trabajo hasta el momento.

Es que se metió en la piel del Carlos de una manera casi mimética mientras se repasa el camino a la presidencia, el tiempo de la “pizza con champagne” y la relación matrimonial con Zulema Yoma. Incluso aparecen el general Seineldín y la tapa de Noticias con María Julia Alsogaray enfundada en un abrigo de pieles. Como ocurrió con la serie “Coppola”, aquí también las situaciones están cargadas de humor para hacer más llevadera la realidad de los hechos. Así les quita solemnidad y a la par aporta una estética que juega con la época: suma noticieros idénticos a los de ese tiempo, así como personajes que eran vitales en los ’90 como Bernardo Neustadt.

Menem está presentado con picardía, como un político muy seguro de sí mismo y con la suficiente cintura como para negociar con todos. La historia se vale de un personaje ficticio, un fotógrafo que acompaña al candidato desde La Rioja, como el relator que le habla directo al espectador revelando datos y momentos históricos. Está encarnado por el siempre efectivo Juan Minujín.

"Síganme", serie de Menem. Foto: Prime Video

Además Griselda Siciliani es una Zulema Yoma impecable mientras que Agustín Sullivan se convirtió en Carlitos Menem. Sin dudas se puso el énfasis en retratar con justeza este período histórico con elementos de vestuario y peinado, pero lo que vuelve todo creíble son las interpretaciones. Rodaron en La Rioja, en la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos y en el Congreso Nacional. Eso la acerca más a la verdad histórica y reafirma los recuerdos que el imaginario popular tiene de esos momentos. Para reírnos de nosotros mismos, mirar con otros ojos los hechos ocurridos 30 años atrás y evaluar qué somos como ciudadanos y como país.

“Paradise”, en Disney +

Plantea la pregunta ¿qué pasaría si hay un cataclismo, un desastre mundial en la Tierra y todo va a desaparecer? ¿Qué se puede hacer? Es el punto de partida de Paradise, la serie creada por Dan Fogelman y su equipo, que se caracteriza por hacer ciclos que muestran un costado más humano. Paradise está protagonizada por Sterling K. Brown como un agente de inteligencia encargado de proteger al presidente de los Estados Unidos. Pero la historia arranca con el agente Collins (Brown) que encuentra muerto al mandatario.

Ahí, mientras empieza a investigar, y también lo investigan a él, vemos que viven en un lugar muy lindo que no es lo que parece. Hasta que descubrimos que hay una persona detrás de todo eso que es la que realmente maneja los hilos. Lo más atractivo de la trama es ver cómo esas personas que vamos conociendo llegaron hasta adonde están, por qué están ahí, qué les pasó antes y qué les está pasando después de esta muerte.

Inevitablemente agente Collins empieza a desconfiar de todos: de esa persona que digita todo, de la a psicóloga encantadora (Sarah Shahi) que fue la encargada de seleccionar a las personas que conviven en este aparente mundo ideal, y muchas cosas más que el espectador deberá ir descubriendo a medida que avanzan los ocho episodios. También es muy interesante comprender el perfil de cada personaje.

Paradise. Fuente: Disney+

La serie está muy buena, es algo distinto y descoloca con cada nuevo capítulo porque cambia lo que el espectador estaba pensando. Además tiene un importante elenco de caras conocidas como James Marsden que hace del presidente, Julianne Nicholson y veterano Gerald McRaney. Todos están muy bien en sus roles y tendrá su continuación que llegará el 23 de febrero de 2026.