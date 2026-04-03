Netflix. Foto: REUTERS

Un tribunal de Roma declaró ilegales los aumentos en las suscripciones de Netflix aplicados entre 2017 y 2024 al considerar que se basaron en cláusulas contractuales abusivas que permitían modificar los precios de manera unilateral. El fallo abre la posibilidad de que la plataforma tenga que devolver el dinero cobrado de más a sus usuarios, con reembolsos que, en algunos casos, podrían alcanzar los 500 euros. Desde la compañía ya adelantaron que apelarán la decisión, al sostener que sus condiciones siempre cumplieron con la normativa italiana.

Netflix deberá devolver dinero a usuarios por aumentos considerados ilegales: la resolución de la Justicia italiana

La resolución judicial responde a una demanda presentada por la asociación de defensa del consumidor Movimento Consumatori. El tribunal determinó que las cláusulas que habilitaban a Netflix a cambiar precios y condiciones sin una justificación clara violaban el Código de Consumo italiano, por lo que fueron declaradas nulas.

Según se detalló, estas disposiciones permitían introducir modificaciones sin explicar los motivos, lo que perjudicó a los usuarios. A partir de esta decisión, quienes estuvieron suscritos durante ese período podrían acceder a una reducción en el precio actual, el reintegro de lo abonado de más e incluso una compensación adicional por daños.

Netflix Foto: The Korea Herald

Cuánto dinero podrían recuperar los usuarios de Netflix

Desde la organización impulsora de la demanda señalaron que la plataforma aplicó incrementos durante años sin incluir en sus contratos una cláusula que justificara esas subas, algo que recién incorporó en enero de 2024.

La asociación estima que la medida impacta a millones de personas en Italia, donde el servicio creció de 1,9 millones de suscriptores en 2019 a más de 5 millones en 2025. En términos económicos, calculan que un usuario del plan premium podría reclamar alrededor de 500 euros, mientras que uno del plan estándar tendría derecho a unos 250 euros.

Qué pasará ahora con las suscripciones de Netflix

El fallo también obliga a Netflix a difundir la sentencia —de 49 páginas— en su sitio web y en medios de alcance nacional, además de informar por correo electrónico a los usuarios afectados. Para cumplir con estas medidas, la empresa cuenta con un plazo de 90 días.

Qué pasará ahora con las suscripciones de Netflix. Foto: REUTERS

Los consumidores alcanzados por la resolución, incluidos quienes ya no son clientes, deberán ser notificados sobre su derecho a reclamar el dinero. En ese contexto, la empresa también deberá ofrecer nuevas condiciones contractuales si desea aplicar futuros aumentos, permitiendo a los usuarios aceptar o rechazar los cambios.

La respuesta de Netflix y posibles acciones legales

Como alternativa, la Justicia también contempla que Netflix reduzca el valor actual de sus planes a niveles previos a los aumentos. Desde la empresa reiteraron que recurrirán la decisión y defendieron sus políticas, asegurando que siempre actuaron conforme a la ley.

Por su parte, Movimento Consumatori advirtió que si no hay devoluciones voluntarias, avanzarán con una demanda colectiva para garantizar el resarcimiento de todos los usuarios afectados.