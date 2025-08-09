Revelan un dato clave sobre cuántas temporadas podría tener Outlander: Blood of My Blood

La precuela explora la vida de los padres de Jamie y Claire, manteniendo la esencia de viajes en el tiempo, romance y drama. ¿Será una historia larga o breve?

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Con el estreno de la esperada precuela Outlander: Blood of My Blood, la emoción entre los fanáticos crece y, junto con ella, surgen muchas dudas. Aunque se desarrolla en el mismo universo, la historia transcurre décadas antes, manteniendo intacta su esencia: viajes en el tiempo, romances apasionados y guerras sangrientas.

Si bien Outlander llegará a su final en 2026 con su octava temporada, la precuela promete acortar la espera. La gran incógnita es: ¿será una historia breve o tendremos Blood of My Blood para rato?

La serie original, basada en las novelas de Diana Gabaldon, sigue la historia de amor entre Claire Beauchamp (Caitríona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan). La precuela nos llevará aún más atrás para centrarse en los padres de ambos protagonistas. Pero la pregunta persiste: ¿cuántas temporadas tendrá finalmente?

Gabaldon, que actualmente escribe la décima novela de la saga, titulada Una bendición para un guerrero que sale, planea después iniciar tres precuelas. Esto llevó a muchos a preguntarse si Sangre de mi Sangre se limitará también a tres temporadas.

El productor de ‘Outlander: Blood of My Blood’ reveló cuántas temporadas le gustaría que tenga la serie precuela

Matthew B. Roberts, showrunner de la serie original y ahora de la precuela, habló sobre eso en una entrevista con IGN y su respuesta fue alentadora:

“No, creo que funciona mientras tengamos buenas historias que contar. Y si son tres temporadas —espero que no, espero que sean más—, tenemos mucha historia. Hay más personajes que podemos explorar, podemos avanzar y retroceder un poco en el tiempo. Eso nos da mucho margen de maniobra. Sé que ella todavía está escribiendo el décimo libro y que luego empezará con las precuelas, así que puede que tengamos camino por delante”.

Así, todo apunta a que los productores aspiran a ir más allá de solo tres temporadas, con la posibilidad de construir una historia tan extensa y atrapante como la de Outlander.

Tráiler de Outlander: Blood of My Blood

¿De qué trata Outlander: Blood of My Blood?

Esta nueva serie se centrará en la historia de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp, los protagonistas centrales de la serie original, profundizando en los orígenes familiares y los eventos que marcaron a las generaciones anteriores.

La narrativa se desarrollará en dos líneas temporales paralelas: por un lado, en la Escocia del siglo XVIII, donde se revelará la juventud y el pasado de los Fraser; y por otro, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, mostrando el entorno en el que creció la familia Beauchamp.