¿Claire y Jamie de Outlander podrían ser “hermanos”?: el detalle de Blood of My Blood que dejó a los fanáticos en shock

Julia Beauchamp dio a luz a un bebé al que bautizó como William Henry Beauchamp. Esto reveló algo que los seguidores nunca imaginaron: Claire Fraser tuvo un hermano menor del que nunca se habló. ¿Cuál podría ser la conexión con la serie original?

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

La precuela de Outlander, Blood of My Blood, está por llegar a su final y las teorías de los fans no paran de crecer. Aunque habrá que esperar al último episodio, o quizás a la próxima temporada, para confirmar muchas de ellas, un detalle reciente tiene a todos expectantes.

William, ¿hermano de Claire y de Jamie?

Julia Beauchamp (interpretada por Hermione Corfield) dio a luz a un bebé al que bautizó como William Henry Beauchamp. Esto reveló algo que los seguidores nunca imaginaron: Claire Fraser tuvo un hermano menor del que nunca se habló en la serie original.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

Recordemos que Julia viajó en el tiempo estando embarazada de Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), padre de Claire. Sin embargo, al llegar al pasado fue secuestrada y separada de él. Terminó trabajando como sirvienta en la casa de Lord Lovat (Tony Curran), padre de Brian Fraser (Jamie Roy) y el ‘abuelo malvado’ de Jamie Fraser. Para proteger a su hijo, Julia hizo creer a Lovat que el bebé era suyo.

Antes del bautismo oficial en la iglesia protestante, Brian Fraser realizó un rito tradicional de las Highlands, bautizando al bebé sobre la hoja de una espada. Julia lo llamó William Henry Beauchamp, pero más tarde Lord Lovat lo llevó a la iglesia, lo bautizó como Simon Fraser, lo reconoció como su hijo y se casó en secreto con Julia.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

A partir de este punto, los fanáticos comenzaron a pensar en una teoría fascinante: ¿podría ser que ya conociéramos a William de nombre en Outlander?

Quién es William Henry Beauchamp en Outlander

William Henry Beauchamp es, en efecto, el hijo de Julia y Henry Beauchamp en la precuela, pero no figura en las novelas ni en la serie original. Hasta ahora se pensaba que Claire era hija única, pero el nacimiento de William cambia todo.

El dato clave es su nombre. En Outlander, Jamie Fraser llama William a su hijo ilegítimo en honor a su hermano mayor, que murió de viruela cuando tenía 11 años, poco antes de su nacimiento. Claire, que es unos cinco años mayor que Jamie, era una niña cuando nació su hermano William, pero en otra época.

William, el hijo de Jamie que recibió su nombre en honor a su tio.

Así, las fechas y conexiones sugieren una posibilidad: que William, el hijo de Julia y Henry, haya sido adoptado por Ellen MacKenzie y Brian Fraser. En ese caso, Jamie y Claire no serían hermanos de sangre, pero sí una especie de hermanastros, compartiendo lazos familiares a través de ese niño que une sus dos linajes.

Las teorías de los fans sobre Outlander: Blood of My Blood

Los espectadores recurrieron a Reddit para analizar este giro argumental, y un usuario especuló: “Supongo que será Willie, el hermano mayor de Jamie. Mi teoría es que tal vez Brian y Ellen críen al bebé como si fuera suyo. Quizás acuerden quedárselo mientras Henry y Julia vuelven a buscar a Claire, pero luego nunca regresan”.

Julia, mamá de Claire, y Brian, papá de Jamie, en Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Otro espectador coincidió: “Eso es lo que estaba pensando, pero no me parece TAN impactante, no sé... como si fuera solo el hermano de Jamie que murió, nunca apareció en pantalla y casi nunca se lo menciona. Eso resulta un poco insatisfactorio”.

Mientras que un tercero comentó: “Sigo pensando que sería impactante, porque incluso si nunca hubiéramos conocido a Willie, lo mencionan con bastante frecuencia para alguien que murió hace tanto tiempo”.

“Jamie tiene a Willie en alta estima y los espectadores están profundamente involucrados con él”.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Y hay más que “solo ser el hermano de Jamie”. Es el hecho de que Jamie tenía una conexión muy importante con Claire, incluso antes de conocerla. “El hecho es que Claire nunca conoció a su hermano, pero él no está completamente ‘perdido’ para ella (es decir, no es un desconocido), porque Jamie llegó a conocerlo”.

Otro espectador comentó: “Jajaja, creo que probablemente no descubriremos quién es William Henry/Simon Fraser hasta la última temporada de Outlander. No pueden revelar demasiado o no nos sorprenderemos cuando comience la última temporada de Outlander”.

Henry y Julia, padres de Claire. Foto: Instagram @outlander_starz

De esta forma, la precuela introduce una teoría completamente nueva que, por ahora, nadie puede confirmar, ya que no aparece en los libros originales. Sin embargo, este posible giro reescribe parte del pasado de los Fraser y añade una capa inesperada de misterio y emoción a una de las historias de amor más intensas y queridas de la televisión: la de Jamie y Claire en Outlander.