Llega Blood of My Blood: los episodios de Outlander que sí o sí tenés que ver para entender la precuela

Antes del esperado estreno de la precuela que expande el universo de Outlander, repasamos los episodios esenciales de la serie original para entender mejor la nueva trama y disfrutar cada detalle de estas apasionantes historias.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

La precuela de Outlander, Blood of My Blood, ya se estrenó y llegó para expandir el universo de la saga con una historia nueva, pero profundamente conectada con los orígenes de Jamie y Claire. Ambientada en épocas distintas, la serie se centra en la juventud de sus padres, y en cómo el amor desafió las reglas de la época.

Con una cuidada recreación histórica, nuevos personajes y un tono épico que remite a los mejores momentos de Outlander, esta precuela mezcla romance, drama y tensiones políticas, por un lado, en la Escocia del siglo XVIII y por el otro en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

En Latinoamérica, Blood of My Blood estará disponible a partir del 9 de agosto en Disney+. Ese día se estrenarán los dos primeros episodios, y luego se sumarán nuevos capítulos cada semana.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Si bien Outlander y su precuela pueden disfrutarse por separado, para quienes vienen siguiendo la historia desde el inicio, Blood of My Blood ofrece guiños y conexiones con la serie original que se disfrutan mucho más si se tienen frescos algunos capítulos clave. Por eso, es buen momento para repasar algunos episodios que ayudan a comprender mejor esta nueva trama familiar.

Episodios de Outlander para revivir antes (o después) de Blood of My Blood

Temporada 1, Episodio 1 – “Sassenach”

Temporada 1, Episodio 7 – “The Wedding”

Temporada 1, Episodio 16 – “To Ransom a Man’s Soul”

Temporada 2, Episodio 7 – “Faith”

Temporada 2, Episodio 13 – “Dragonfly in Amber”

Temporada 3, Episodio 6 – “Eye of the Storm”

Temporada 4, Episodio 9 – “The Birds and the Bees”

Temporada 5, Episodio 1 – “The Fiery Cross”

Temporada 5, Episodio 7 – “The Ballad of Roger Mac”

Temporada 5, Episodio 12 - “Never My Love”

Temporada 7, Episodio 2 - “The Happiest Place on Earth”

Temporada 7, Episodio 15 - “Written in My Own Heart’s Blood”

Temporada 1, Episodio 1 - “Sassenach”

Es el episodio que presenta a Claire Randall y da inicio al fascinante universo de “Outlander”. Con una mezcla de historia, fantasía y romance, se establece el tono de la serie y se introduce la dinámica entre Claire y Jamie.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Temporada 1, Episodio 7 - “The Wedding”

Conocido por su emotiva y detallada representación de la boda entre Claire y Jamie, este episodio es crucial para el desarrollo de su relación. Es un capítulo que resalta por su profundidad y conexión emocional.

Temporada 1, Episodio 16 – “To Ransom a Man’s Soul”

Este impactante final de temporada muestra el rescate de Jamie tras ser torturado por Black Jack Randall. Claire lucha por sanar sus heridas físicas y emocionales, revelando la profundidad de su vínculo. La fortaleza de Jamie remite a los valores heredados de sus padres, ahora protagonistas en Blood of My Blood.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television

Temporada 2, Episodio 13 – “Dragonfly in Amber”

Claire y Brianna descubren la verdad sobre Jamie. Es un episodio fundamental para entender la línea temporal y el peso de la historia familiar que une a todas las generaciones Fraser.

Temporada 3, Episodio 6 – “Eye of the Storm”

Final de temporada que cierra el ciclo en las Indias Occidentales. Se explora la resiliencia de Claire y Jamie, que enfrentan la adversidad como pareja, reflejando la fortaleza heredada de sus antecesores.

Temporada 4, Episodio 9 – “The Birds and the Bees”

El reencuentro entre Jamie y su hija Brianna es tan emotivo como revelador. La relación padre-hija y el concepto de legado familiar se cruzan con lo que ahora vemos en Blood of My Blood.

Outlander, serie. Foto: Aimee Spinks/2017 Starz Entertainment, LLC/Sony Pictures Television Inc.

Temporada 5, Episodio 1 – “The Fiery Cross”

Jamie recibe la orden de formar una milicia y debe tomar decisiones como líder. El episodio refuerza su conexión con sus raíces y con las enseñanzas que recibió en su juventud.

Temporada 5, Episodio 7 – “The Ballad of Roger Mac”

Uno de los capítulos más trágicos de la serie, que muestra las consecuencias de la guerra. La muerte de Murtagh también resignifica el pasado de los Fraser y sus vínculos familiares.

Temporada 5, Episodio 12 – “Never My Love”

Claire sobrevive a un secuestro con la ayuda de su imaginación, refugiándose en una realidad alterna. El episodio explora el trauma, el amor incondicional y la fortaleza emocional, rasgos centrales en la historia de Ellen.

Outlander, temporada 5 Foto: Disney+

Temporada 7, Episodio 2 – “The Happiest Place on Earth”

Se revelan secretos familiares y se toma una decisión clave sobre el futuro. La historia avanza entre dos tiempos, mostrando cómo los lazos del pasado siguen marcando el presente.

Temporada 7, Episodio 15 – “Written in My Own Heart’s Blood”

El título del capítulo homenajea a una de las novelas de Gabaldon. Aquí se entrelazan múltiples generaciones y líneas temporales, reafirmando la importancia del linaje Fraser y su legado emocional.