Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación: “No estamos juntos”

El periodista y la escritora anunciaron el fin de su relación tras casi ocho meses de romance. El anuncio de ambos en los medios.

Victoria De Masi y Matías Martin. Foto: NA

Matías Martin y la periodista y escritora Victoria De Masi confirmaron su separación, luego de un vínculo de bajo perfil que duró pocos meses.

“Hace unos meses que no estamos juntos, la quiero mucho, la admiro, la respeto y es alguien muy importante para mí que voy a respetar toda mi vida. Nos separamos hace un montón”, explicó Martin.

Anuncio de la separación de Matías Martin y Victoria De Masi. Video: Gentileza América.

“El vínculo nunca fue público. Mi admiración, respeto y cariño para siempre. Hablamos y tenemos una buena comunicación y lo que hay que conversar, lo haremos”, cerró el conductor en escuetas declaraciones donde buscó ser políticamente correcto.

La misma escritora había confirmado el fin del vínculo. En el diálogo radial, De Masi apuntó: “Me separé de Mati hace unos meses largos, está todo bien igual, lo quiero muchísimo, lo respeto mucho, me parece un tipo brillante y tiene una familia hermosa”.

“Tuve una relación de pareja muy linda con él, pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada grave”, concluyó al respecto la también periodista de Martin y escritora del libro “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana”.