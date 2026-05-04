El edificio de El Encargado Foto: Disney+

El cierre de la cuarta temporada de El Encargado no pasó desapercibido. Con un episodio final cargado de tensión, giros y situaciones límite, la serie volvió a dejar a Eliseo en el centro de la escena y a los espectadores con una pregunta inevitable: ¿la historia sigue?

¿Está confirmada la temporada 5 de El Encargado?

Lejos de cerrar la historia, el último episodio incluye una escena postcréditos que cambia la lectura del final. Allí, se introduce un adelanto que funciona como anticipo directo de lo que vendrá en la temporada 5, confirmando la misma.

Este recurso no solo deja en claro que la trama sigue abierta, sino que también actúa como una confirmación narrativa de que habrá una quinta temporada, aunque todavía no haya comunicación oficial por parte de la plataforma.

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Qué puede pasar en la temporada 5

A partir de lo que deja planteado el final, hay varias líneas que podrían desarrollarse en una nueva entrega. Las tensiones entre personajes, los cambios en las dinámicas internas y las decisiones recientes de Eliseo abren distintos caminos posibles. Ese escenario, lejos de cerrar la historia, amplía el universo de la serie y deja margen para seguir profundizando en sus conflictos.

Cuándo podría estrenarse la temporada 5 en Disney+

Por ahora no hay una fecha confirmada. Sin embargo, si se toman como referencia los tiempos de producción de las temporadas anteriores, una nueva entrega podría llegar entre fines de 2026 y principios de 2027. De todos modos, esto dependerá de la confirmación oficial, el inicio del rodaje y la agenda del elenco y los creadores.

Disney+ estrenó El Encargado 4. Foto: Disney+

El fenómeno de El Encargado en Disney+

Desde su estreno, El Encargado logró consolidarse como una de las series más destacadas del catálogo nacional. Su combinación de humor, crítica social y un personaje tan particular como Eliseo fue clave para conectar con el público. Con ese recorrido, y un final que deja más puertas abiertas que cerradas, todo indica que la historia todavía tiene mucho por contar.