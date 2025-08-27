Dalila habló sobre su relación con El Polaco: “¿Quién no se comería ese bombón?”

La cantante, en un recital, dio detalles de su relación con su colega. Escuchala en la nota.
miércoles, 27 de agosto de 2025, 24:23
Dalila y El Polaco.
Dalila y El Polaco. Foto: NA

En medio de un recital, Dalila brindó un discurso a sus fans sobre su vínculo con El Polaco y le puso fin a los rumores.

Así que estuvieron hablando de mí en la televisión ¿Qué pueden decir de mí que no sepan? Todo por el bendito Polaco. Si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Me volvieron loca, pobre. Y a él también, me decía: ‘La gente me llama 25 veces por día’”, inició.

Dalila habló sobre su relación con el Polaco. Video: NA.

“Me empaché ¿Quién no se comería ese bombón?”, continuó para sorpresa de los presentes, entre risas y gestos cómplices, con las manos abiertas, como quien busca decir más que sus palabras.

“Encima, como ya lo dije en la televisión, como ser humano, es buen tipo, súper humilde y tendrá sus cosas. Ha tenido más mujeres (...) parece la Mona Jiménez. No, yo lo gasto. Es muy buen tipo y educado. Lo aprecio y lo quiero muchísimo al igual que él a mí, así que por eso lo defiendo y él me defiende a mí”, añadió.

"El Polaco" presenta su nuevo single junto al "Bahiano"
“Yo no me quiero casar, a mis hijos ya los tuve y ya los crié ¿Para qué lo puedo querer? Si mañana no sabemos a dónde iremos. Le mandamos un beso, andaba medio enfermucho, esperemos que se recupere prontito”, concluyó la cantante antes de seguir con su show.