Romina Uhrig se lanzó a una plataforma para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

La exdiputada y participante de Gran Hermano sorprendió a todos con la noticia y con el precio de sus imágenes privadas.

Romina Uhrig. Foto: Instagram / romina_uhrig.

La exparticipante de Gran Hermano y diputada nacional Romina Urigh sorprendió a todos abriendo una cuenta en una famosa plataforma de contenidos para adultos, mostrando otra faceta totalmente distinta. La noticia, lanzada entre asombro, memes y prejuicios, inundó las redes sociales.

Según la misma influencer, quienes deseen ver su contenido más personal, deberán preparar sus bolsillos, ya que la suscripción mínima cuesta unos 20 dólares. En sus redes sociales, Romina produjo hasta el último detalle, subiendo una postal para promocionar su nueva plataforma.

Romina Uhrig Foto: Instagram

Con una advertencia humorística, la exdiputada pidió: “No entres acá”, remitiendo al link que dejó en la descripción. La foto tampoco deja nada a la imaginación, ya que se animó a una superproducción para mostrar su nueva faceta.

“Ahora podrás conocer mi otro lado”, escribió Uhrig, invitando a sus seguidores a su nuevo contenido, por una suscripción mensual. Su nueva faceta, sin embargo, sorprende a sus seguidores, ya que ella siempre fue muy reservada con su vida sexual, sus parejas e incluso la crianza de sus hijas.

Durante el tiempo en el que estuvo en el reality, de hecho, prácticamente no habló sobre su vida sentimental, pero ahora decide hacer a un lado su vergüenza y mostrarse como nunca antes.

Romina Uhrig, Gran Hermano. Foto: X

La enemistad de Romina con Juli Poggio

Luego de que se conocieran fotos de la exdiputada junto al ex novio de la bailarina, el “tridente” de GH se rompió definitivamente y Julieta Poggio decidió cortar todo tipo de relación con Romina. Sin embargo, Daniela Celis, amiga de ambas, quedó en el medio y dijo en LuzuTV que se encuentra “en una posición incómoda”.

Según aseguró Pepe Ochoa, el conflicto escaló porque “Romina nunca se hace cargo de las cosas que hace”, ya que no fue simplemente una foto en un jacuzzi. “Ahí, el tridente (ella, Romina y Daniela) está en pausa. Y todos saben lo que pasó, no están las cosas mal, yo siento que en algún momento se va a poder retomar”, remató.