El conductor se encuentra internado en el Sanatorio Mater Dei. Foto: Info del Estero

El reconocido periodista Samuel “Chiche” Gelblung se encuentra cursando el 14° día de internación en la clínica Mater Dei bajo un estricto monitoreo médico en la Unidad de Terapia Intensiva. El conductor de 82 años permanece estable y sin registros de fiebre, aunque el equipo de especialistas aguarda una baja en sus niveles de glóbulos blancos para definir una posible intervención quirúrgica que podría realizarse el próximo lunes 1° de junio.

El cuadro clínico del histórico conductor mostró signos de estabilidad dentro de la gravedad del panorama general. El periodista de espectáculos Pablo Montagna brindó las últimas precisiones sobre el estado del periodista y llevó tranquilidad a los seguidores respecto de los síntomas recientes: “Se encuentra sin fiebre, lo que representa una señal positiva en su evolución”. El personal médico del sanatorio privado analiza los parámetros del paciente día a día para adecuar los tratamientos correspondientes.

Chiche Gelblung. Foto: NA

Durante la semana, los allegados a “Chiche” confirmaron que el paciente contrajo una fuerte infección a raíz de un virus intrahospitalario. Este microorganismo generó una marcada elevación en los valores de sus glóbulos blancos y los especialistas evalúan además una potencial complicación en las funciones de su sistema renal. Esta situación obligó a suspender la operación programada para el pasado 22 de mayo, la cual buscaba liberar una seria obstrucción arterial provocada por una trombosis en su tobillo.

La alteración en los análisis de sangre indicó que el sistema inmunológico del organismo responde de manera activa frente a una agresión bacteriana. Los cirujanos postergaron la cirugía de la pierna hasta que disminuyan los focos infecciosos, por lo cual el cronograma quirúrgico depende ahora de la respuesta terapéutica del fin de semana. A pesar de estas dificultades en su salud, el conductor permaneció lúcido durante las primeras jornadas e incluso manifestó a sus allegados sus firmes intenciones de regresar a los estudios de grabación.

Los antecedentes médicos de Chiche Gelblung

El entorno más cercano al conductor de 82 años lamentó la resistencia del paciente a cumplir de forma estricta con los consejos de los profesionales. El panelista de espectáculos Fede Flowers recordó los desarreglos del conductor en sus rutinas diarias y expuso las dificultades para controlar sus hábitos nocivos: “Con casi 83 años vapea y el entorno no puede sacárselo... es incontrolable, no se abriga”. Las descompensaciones recurrentes obligaron a la colocación de un stent a mediados del mes de mayo.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

La actual internación del conductor se sumó a a un extenso historial de complicaciones coronarias y renales que afectaron su rendimiento físico durante los últimos meses. El propio “Chiche” desmintió los rumores sobre un supuesto infarto a mediados de abril y minimizó las consecuencias de sus problemas de salud ante la prensa: “No tengo más remedio... el reposo siempre es bueno pero vengo igual”. Además, el periodista arrastra un tratamiento de diálisis de tres sesiones semanales debido a un desgaste maduro de sus riñones.