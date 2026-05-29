Belmont Cameli ayudó a salvar 7 vidas con un gesto solidario inigualable Foto: Instagram

Belmont Cameli se convirtió en uno de los actores más comentados del momento gracias al éxito de Off Campus, la serie juvenil de Prime Video basada en las novelas de Elle Kennedy. Con su papel de Garrett Graham, el carismático capitán del equipo de hockey universitario, logró conquistar rápidamente a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Sin embargo, mucho antes de saltar a la fama, el actor protagonizó una historia real que conmovió en redes sociales y que impulsó a concientizar sobre la donación de órganos. A los 19 años, uno de sus mejores amigos llamado Brendan Flaherty, enfermó y comenzó a atravesar una grave insuficiencia renal y necesitaba urgente un trasplante de riñón para poder continuar viviendo.

Belmont Cameli ayudó a salvar 7 vidas con un gesto solidario inigualable Foto: Instagram

Por este motivo, el actor decidió ayudarlo y ofrecerse él mismo como donante, pero lamentablemente no eran compatibles. Pero esto no lo detuvo, ya que decidió participar en un complejo sistema de donación cruzada, que terminó desencadenando una cadena solidaria histórica que permitió salvar siete vidas y transformó para siempre la vida de varias familias.

El gesto solidario de Belmont Cameli: qué le sucedió a su amigo Brendan Flaherty

Mucho antes de las alfombras rojas y del reconocimiento internacional, Cameli recibió la noticia de que su mejor amigo, Brendan Flaherty sufría una insuficiencia renal severa y dependía de diálisis diarias mientras esperaba un trasplante compatible. Y aunque su riñón no era compatible, él decidió continuar buscando alternativas para que su amigo pudiera seguir viviendo.

Allí junto al equipo médico del Northwestern Memorial Hospital, llegaron a la conclusión de que había una opción clave para salvar la vida de su amigo y la de seis personas más que estuvieran en situaciones similares. Una iniciativa que, sin dudas, cambió su forma de ver el mundo.

Belmont Cameli ayudó a salvar 7 vidas con un gesto solidario inigualable Foto: Instagram

7 trasplantes exitosos: cómo lograron este hito inusual

La solución llegó mediante un programa de donación cruzada en cadena. Gracias a este sistema, el riñón de Belmont Cameli fue donado a una mujer llamada Clotilde, a quien nunca había conocido. Y este gesto inicial impulsó a una red de operaciones coordinadas entre distintos pacientes para juntarlos con sus donantes compatibles.

La cadena avanzó entre estudios médicos, cirugías y nuevas conexiones hasta involucrar a 14 personas. El resultado fue extraordinario: siete trasplantes exitosos. Después de seis años en lista de espera, Brendan finalmente recibió un riñón compatible gracias a otro donante anónimo que formó parte de la misma estructura solidaria iniciada por Belmont.

Qué es la donación cruzada en cadena y cómo funciona este sistema médico

La donación cruzada en cadena es un sistema médico diseñado para ayudar a pacientes que tienen un donante dispuesto, pero incompatible. En lugar de abandonar la posibilidad del trasplante, los donantes ingresan a una red donde pueden ayudar a otra persona compatible.

A cambio, otro donante realiza el mismo proceso para beneficiar al paciente original. De esta manera, se generan cadenas de solidaridad que pueden involucrar a múltiples personas y hospitales simultáneamente.

Este tipo de programas se volvió fundamental para aumentar las posibilidades de trasplantes exitosos y reducir los tiempos de espera en pacientes con enfermedades renales graves.

Belmont Cameli ayudó a salvar 7 vidas con un gesto solidario inigualable Foto: Instagram

Off Campus: de qué trata y quiénes conforman el reparto de la serie furor en Prime Video

El fenómeno literario de Elle Kennedy llegó recientemente a Prime Video con Off Campus, una serie que rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos juveniles de la temporada.

La primera temporada adapta el libro The Deal y transcurre en la ficticia Universidad Briar. Y cuenta la historia de Hannah Wells, una estudiante de música brillante e independiente, y de Garrett Graham, la estrella del equipo de hockey universitario. Lo que comienza como un acuerdo por conveniencia termina convirtiéndose en un romance intenso atravesado por conflictos personales, presiones familiares y secretos del pasado.