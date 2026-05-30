Candlelight: Outlander. Foto: Jimena Coacci, Gabriela Fuentes y Julia Barrera.

Siguen apareciendo maneras de extrañar menos a Outlander luego de la emisión de su último episodio hace apenas dos semanas. Esta vez se trata de “Candlelight: Lo Mejor de Outlander en Cuerdas”, un concierto a cargo de un cuarteto solamente iluminado por la luz de miles de velas para crear un clima especial que remite a la Escocia del 1700.

“Un amor que venció siglos. Un sonido que dio forma a las Highlands. Candlelight: Outlander convierte la inolvidable banda sonora de la serie en un concierto fascinante. Rodeado de miles de velas, siente la pasión y la nostalgia que mantienen unidos a Claire y Jamie a través del tiempo. Deja que la fuerza eterna de la música te acompañe en su viaje. Candlelight es toda una experiencia: un gran espectáculo musical que se monta en diversas ciudades del mundo, con una puesta en escena a pura poesía”, reza la convocatoria para el show que se ofreció en la noche del jueves 28 de mayo en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo.

Candlelight: Outlander. Foto: Jimena Coacci, Gabriela Fuentes y Julia Barrera.

Con una invitación a descubrir la música de un modo único: dejándose llevar por la magia de los instrumentos. Con un cronograma estricto, la organización advirtió que las puertas se abrirían 45 minutos de la hora pautada y que los asientos se asignarían según el orden de llegada en el sector del que se haya sacado entrada. Allí, las fans argentinas de las serie fueron ingresando a la sala ubicada en el Casal de Catalunya.

“Fue un ingreso bastante desorganizado. En un teatrito muy chiquito, así que estaba todo muy acogedor con las velitas por todos lados”, reveló Gabriela Fuentes, una de las administradoras de Outlander Argentina Gabs Fans. Además había que tener en cuenta que no se permite el ingreso una vez iniciado el espectáculo, que dura unos 60 minutos.

Cómo es Candlelight: Outlander

Si bien no tiene un código de vestimenta estricto, los organizadores invitan a que los asistentes se sumerjan en el espíritu de Outlander usando detalles en tartán, elegancia rústica o un toque de los Highlands. Así se pudo ver a algunas damas vestidas como Claire como las de Sassenach Vintage, con muchos toques escoceses en la ropa, así como libélulas, abejas y cardos, todos elementos distintivos de los libros que fueron llevados a la TV por Sony y Starz, quienes concedieron los derechos de reproducción de la música compuesta por Bear McCreary.

Con puntualidad comenzó el show a cargo del cuarteto de cuerdas Ambar (dos violines, viola y violonchelo), quienes se las ingeniaron para reproducir los sonidos celtas que son característicos de las partituras del amado programa, marcando muy bien todas las etapas de estas ocho temporadas de la serie. Así se escuchó:

Outlander – The Skye Boat Song Medley – Tema principal

People Disappear All the Time – Temporada 1, Episodio 1

Dance of the Druids – Temporada 1, Episodio 1

Leave the Past Behind – Temporada 2, Episodio 1

Destiny on Culloden Moor (versión abreviada) – Temporada 2, Episodio 2

Moch Sa Mhadainn – Temporada 2, Episodio 9

Je Suis Prest – Temporada 2, Episodio 9

Wind and Rain – Temporada 3, Episodio 5

Eye of the Storm – Temporada 3, Episodio 13

Brianna and Roger Theme – Temporada 4, Episodio 3

The Fiery Cross (versión abreviada) – Temporada 5, Episodio 1

New Dawn at Fraser’s Ridge – Temporada 6, Episodio 1

War Is Inevitable – Temporada 7, Episodio 15

“El chelista iba contando qué canción se escucharía a continuación y a qué parte de la serie correspondía. No les hubiera venido mal un gaitero, la verdad, por tratarse de un Candlelight especial, pero igual sonó muy muy bien. Me produjo escalofríos por los recuerdos de los libros, me venían a la cabeza las imágenes de la serie y también del viaje que hice a Escocia el año pasado. Fue un lindo viaje sensorial”, -explicó Jimena Coacci.

Jimena Coacci en "Candlelight: Outlander". Foto: Jimena Coacci

Durante todo el desarrollo del concierto, solamente iluminado por velas, no se permitió filmar ni sacar fotos, excepto en el final. Ahí fue cuando todas las fans de Outlander esperaban que el bis fuera volver a escuchar “The Skye Boat Song” y quizás cantarla bajito. Sin embargo, lo que llegó fue el tema de “Blood of my Blood”, de nombre “For My Love That’s Lost” y también compuesto por McCreary.

Pese a esto, las fans salieron más que satisfechas: “Me sorprendió y me gustó. Nunca había ido a estos tipos de conciertos -contó Julia Barrera cuando terminó-. Era un escenario muy relajante, incluso me gustaría ir a ver un nuevo concierto con otro repertorio”.

Fechas de los próximos shows y cuánto salen las entradas para Candlelight: Outlander

Este tipo de conciertos se hace en sitios reducidos y las entradas salen a la venta con mucha anticipación. Los organizadores de este espectáculo, sabiendo que hay un gran número de fans de esta historia épica y de su música, programaron otras presentaciones para los viernes 12 de junio (agotado) y 31 de julio (todavía quedan lugares), siempre a las 21.30 en el Teatro Margarita Xirgu, con un precio que van desde los $26.000 a $75.000, según la ubicación en la sala y la fecha.

Candlelight: Outlander. Foto: Jimena Coacci, Gabriela Fuentes y Julia Barrera.

Para comprar las entradas se deberá loguearse en la página de Fever y pagar con tarjeta de crédito o débito. Incluso venden tarjetas de regalo para sorprender a un ser querido amante de Outlander. Seguramente saldrán tan contentos como las seguidoras del show que brindaron su testimonio aquí.