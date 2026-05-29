Germán Beder en Las 26 del 26 con Tin Insaurralde Foto: Canal 26

El periodista y streamer Germán Beder, parte del exitoso programa Paren la mano, repasó los términos más buscados sobre él en Internet junto a Tin Insaurralde en el ciclo Las 26 del 26.

Beder contó sobre el éxito del programa y cuando estuvo en riesgo de no continuar, habló sobre sus compañeros y sobre el gran amor que comparte con Paula Amato.

“Diez años de amor. Es la persona que más me conoce, la que me ve en la intimidad, donde soy una persona silenciosa. Ella confió en mí cuando nadie confiaba en mi”, dijo.

“Empezamos a salir en marzo 2016, y en todas esas etapas que yo tuve turbulencias laborales, momentos traumáticos. Todos esos momentos ella estuvo apoyándome, confiando en mi. Todo el momento de explosión de mi personaje, lejos de querer bajarlo o competir, fue siempre una compañera leal, cercana. Yo doy todo por ella”.

“Las 26 del 26″, con Tin Insaurralde

“Las 26 del 26″ es el nuevo ciclo de entrevistas de Multimedio 26, pensado para la “generación streaming” con ritmo ágil y divertido y en formato 100% digital para conectar con los más jóvenes desde un lenguaje fresco, cercano y multiplataforma.

Se emite por el canal de Youtube de Canal 26 los viernes a las 20, con la conducción de Tin Insaurralde.

“Las 26 del 26″ propone una charla con el invitado, un idea y vuelta a lo largo de 26 preguntas recorriendo el perfil público del invitado, su perfil de Wikipedia, las búsquedas de Google y redes sociales, y mucho más.

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.