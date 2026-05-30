Horarios, accesos Y cómo llegar a Vélez Foto: Instagram @AIRBAG.OFICIAL

Airbag entra en la recta final de su serie de conciertos en el estadio de Vélez con dos fechas que prometen cerrar mayo con una enorme convocatoria: viernes 30 y sábado 31 de mayo. Después del impacto que dejaron las primeras funciones en Liniers, la atención ahora está puesta en cómo seguirá evolucionando un show que no solo abrió una nueva etapa de la banda, sino que además funciona como la antesala de “El Club de la Pelea II”.

Lo que quedó claro en las primeras noches es que Airbag no salió a repetir una fórmula conocida. La banda apostó por una puesta renovada, por cambios en el orden de los clásicos y por una construcción más sorpresiva del repertorio, algo que elevó todavía más la expectativa para las funciones del 30 y 31. Por eso, quienes vayan este fin de semana no esperan un simple recital: esperan una versión distinta del show, con margen para nuevas apariciones, cambios y momentos fuertes en escena.

Airbag en Vélez 30 y 31 de mayo: a qué hora abren las puertas y cuándo empieza el show

Uno de los datos más buscados por los fans tiene que ver con la organización de ingreso. Para las funciones en Vélez, la apertura de puertas está prevista para las 17:00, mientras que el inicio del show está programado para las 21:00. Además, AllAccess mantiene publicada la fecha del 31 de mayo a las 21:00, por lo que el esquema general de horarios se sostiene para el cierre de la serie en el estadio.

El Club de la Pelea II, con un show renovado Foto: Instagram @AIRBAG.OFICIAL

En recitales de esta magnitud, llegar temprano sigue siendo clave. El momento de mayor movimiento suele concentrarse entre las 18:30 y las 20:30, por lo que anticiparse puede hacer la diferencia entre entrar con tranquilidad o quedar atrapado en filas más extensas. Para quienes tienen campo general, esta recomendación cobra todavía más importancia si quieren ubicarse con tiempo y evitar demoras de último momento.

Los accesos para Airbag en Vélez: por qué puerta entrar según tu ubicación

Antes de salir, conviene revisar la entrada y confirmar el sector exacto. En la guía de accesos difundida para estos shows, el Campo General tiene ingreso por Puerta 3 y Puerta E, sobre Av. Juan B. Justo 980. Las Plateas Norte, tanto alta como baja, ingresan por la Puerta 9, también sobre Av. Juan B. Justo 980.

Para quienes tengan ubicación en el sector sur, el esquema cambia: la Platea Sur Baja entra por la Puerta 15, en la zona de Av. Jonte y Reservistas, mientras que la Platea Sur Alta tiene asignada la Puerta 16, por Barragán y Viedma. Chequear este detalle antes de salir puede ahorrar mucho tiempo, sobre todo en jornadas con miles de personas llegando al mismo tiempo al estadio.

Cómo llegar a Vélez para ver a Airbag este fin de semana

El estadio José Amalfitani está ubicado en Liniers y, para recitales masivos, el transporte público suele ser la opción más práctica. La alternativa más directa es el tren Sarmiento, bajando en la estación Liniers, desde donde se puede caminar hasta el estadio en pocos minutos.

También hay muchas líneas de colectivo que conectan con la zona o circulan por avenidas cercanas. Entre las opciones mencionadas para llegar al show aparecen las líneas 1, 2, 4, 5, 21, 28, 34, 46, 47, 52, 80, 86, 96, 106, 108, 109, 162, 166, 172, 289, 326 y 343. Quienes decidan ir en auto tienen que contemplar que la circulación suele ponerse más lenta en los alrededores, especialmente en sectores vinculados a Juan B. Justo, Álvarez Jonte y Reservistas.

El setlist renovado de Airbag: qué temas podrían sonar el 30 y 31 de mayo

Si algo disparó la conversación entre los fans fue el cambio en el repertorio. Airbag no solo mantuvo sus grandes himnos, sino que también mostró una lista de temas más flexible, con giros inesperados y canciones ubicadas en lugares distintos a los que venían ocupando en giras anteriores. En la primera noche del 23 de mayo, por ejemplo, hubo clásicos y rarezas que sorprendieron desde el arranque, mientras que el 24 la banda amplió todavía más esa lógica con debuts de gira y nuevas variantes.

Setlist Airbag en Vélez Foto: Instagram @AIRBAG.OFICIAL

Entre las canciones que aparecen como base probable para las fechas del 30 y 31 de mayo figuran “Huracán”, “Intoxicarme”, “Solo aquí”, “Como un diamante”, “Corazón lunático”, “No confíes en tu suerte”, “Reptiles”, “Verte de cerca”, “Anarquía en Buenos Aires”, “Nunca lo olvides”, “Motor enfermo”, “Campos Elíseos”, “Cicatrices”, “Por mil noches”, “Colombiana”, “Jinetes cromados”, “Cae el sol”, “Cuchillos guantanamera”, “Perdido”, “Kalashnikov” y “Por una cabeza”.

Pero el repertorio podría volver a moverse. En el concierto del 24 de mayo también aparecieron temas menos previsibles o incorporaciones especiales como “Especial 56”, “Noches de insomnio”, “Dónde vas”, “Sube sube (El peso del mundo)”, “Otoño del 82”, “Über Puber” y “Bajos instintos”, lo que refuerza la idea de que Airbag dejó abierta la puerta a seguir retocando la lista en las últimas dos fechas de Vélez. Esa incertidumbre, justamente, es parte del atractivo del show renovado.

Por qué los shows del 30 y 31 pueden ser diferentes a los primeros de Vélez

Más allá de la lista de canciones, hay un punto clave: Airbag decidió romper la estructura previsible de sus conciertos. La banda modificó posiciones históricas de algunos temas y construyó un recorrido menos lineal, con más impacto en el factor sorpresa. A eso se le sumó una producción escénica más ambiciosa, con pantallas gigantes y una estructura central que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la apertura en Vélez.

Por eso, las fechas del 30 y 31 no se leen como una repetición, sino como la oportunidad de ver cómo sigue creciendo el espectáculo en vivo. Y en un momento en el que la banda presenta el arranque de una nueva fase ligada a “El Club de la Pelea II”, cada ajuste de repertorio, cada cambio de orden y cada sorpresa en escena puede transformarse en un diferencial fuerte para quienes todavía no los vieron en Liniers.

Qué objetos no se pueden llevar al show de Airbag en Vélez

Otro dato importante para evitar problemas en el ingreso es revisar qué está prohibido. En la información difundida para estas fechas se aclara que no se permite entrar con drones, armas u objetos punzantes, sustancias ilegales, equipos de mate, banderas con varillas o de gran tamaño, bolsos o mochilas, cámaras y equipos de video, tablets, laptops, aerosoles, líquidos inflamables, envases, alimentos, bebidas, paraguas, pirotecnia, pelotas, peluches, cascos, carpas o sillas, entre otros elementos.

La recomendación más práctica es llegar con lo mínimo indispensable: entrada, documento, celular con batería y abrigo. En eventos masivos, moverse liviano no solo agiliza el control, sino que también ayuda a entrar más rápido al estadio y evitar retenciones innecesarias en los accesos.

Airbag cierra mayo en Vélez con dos noches claves para sus fans

Con este contexto, los recitales del 30 y 31 de mayo aparecen como dos de las noches más esperadas del cierre de mes. Airbag llega en un momento de fuerte convocatoria, con una narrativa visual más grande, una lista de temas menos previsible y la promesa de seguir expandiendo en vivo el universo de su nueva etapa. Para los fans, la gran pregunta ya no es solamente qué clásicos van a sonar, sino qué sorpresa guardan los Sardelli para el final de esta serie en Vélez.