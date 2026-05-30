Julio Le Parc Foto: Wikipedia

La muerte de Julio Le Parc marca el cierre de una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo argentino y latinoamericano. Distintos medios informaron este 30 de mayo de 2026 su fallecimiento en París, ciudad en la que vivió y trabajó durante décadas y desde la cual construyó una obra que transformó la relación entre el público y la experiencia artística.

Hablar de Le Parc es hablar de una revolución silenciosa pero profunda: la de un artista que dejó atrás la idea del espectador pasivo y apostó por un arte en movimiento, cambiante, abierto a la participación y al asombro. En su universo, la luz no era solo un recurso visual, sino una materia viva; el color no era decorativo, sino una fuerza capaz de alterar la percepción; y el desplazamiento del cuerpo frente a la obra era parte esencial del sentido. Esa búsqueda, sostenida durante más de seis décadas, lo convirtió en uno de los grandes nombres del arte cinético y óptico a escala internacional.

De Mendoza a Buenos Aires: los primeros años de Julio Le Parc

Nacido en Mendoza en 1928 y criado entre trabajos precarios, estudios nocturnos y una temprana sensibilidad por la experimentación, Le Parc desarrolló una formación atravesada tanto por la disciplina de las bellas artes como por una incomodidad persistente frente a las estructuras rígidas. Su biografía oficial recuerda que en 1942 se instaló en Buenos Aires y que, tras un recorrido irregular por la academia, volvió a estudiar, participó activamente en movimientos estudiantiles y finalmente encontró en París el terreno donde su lenguaje alcanzaría madurez y proyección global.

Esa etapa inicial fue clave para entender el espíritu que más tarde definiría toda su carrera. Antes de convertirse en una figura internacional, Julio Le Parc ya cuestionaba la obediencia, la solemnidad y las convenciones artísticas. Ese impulso crítico no solo atravesó su formación: también se convirtió en la base conceptual de una obra que, años después, haría del movimiento, la incertidumbre y la participación una experiencia estética central.

París, el GRAV y el nacimiento de una nueva forma de experimentar el arte

El gran punto de inflexión llegó en 1958, cuando obtuvo una beca del Servicio Cultural Francés y viajó a París. Allí no solo amplió su horizonte artístico: también incorporó una manera radical de pensar el arte como experiencia colectiva y perceptiva. Dos años más tarde participó en la fundación del Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), un colectivo que exploró nuevas formas de percepción y defendió la interacción del público con las obras. Esa concepción, que hoy parece natural en muchas instalaciones contemporáneas, fue entonces una ruptura decisiva con la solemnidad tradicional del museo.

Julio Le Parc Foto: Wikipedia

En ese contexto, Le Parc empezó a profundizar investigaciones sobre secuencias, progresiones visuales, efectos ópticos, superficies móviles, cajas de luz y estructuras capaces de producir variaciones según el punto de vista del observador. Su obra dejó de proponer una contemplación inmóvil para transformarse en una situación activa: algo ocurría entre la pieza, la luz y quien la miraba.

El premio que lo consagró en el mundo

La consagración internacional llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la Bienal de Venecia, uno de los hitos que sellaron su ingreso definitivo al canon del arte del siglo XX. Esa distinción consolidó su nombre a nivel global y confirmó la potencia de una obra que ya entonces cuestionaba los límites entre pintura, objeto, instalación y experiencia sensorial.

Desde entonces, el nombre de Julio Le Parc quedó asociado a investigaciones visuales que combinaron reflejos, secuencias, luz artificial, estructuras suspendidas, desplazamientos y variaciones cromáticas capaces de producir inestabilidad perceptiva. Más que ofrecer una imagen cerrada, Le Parc proponía una experiencia abierta y física, donde el espectador completaba el sentido con su recorrido y su mirada.

Una obra que siguió viva en los grandes museos del mundo

Con el paso de los años, su producción ingresó en instituciones fundamentales del arte moderno y contemporáneo. El MoMA registra obras de Le Parc y su presencia en exposiciones históricas vinculadas a los grandes debates estéticos del siglo XX. Al mismo tiempo, la Tate Modern tenía prevista una gran muestra dedicada a su trabajo desde el 11 de junio de 2026, centrada precisamente en sus instalaciones inmersivas, esculturas lumínicas y pinturas geométricas.

Esa continuidad expositiva demuestra que su obra no pertenece solo al pasado ni funciona únicamente como referencia histórica. Incluso en sus últimos años, Le Parc seguía siendo un artista capaz de dialogar con el presente, de atraer nuevas audiencias y de generar sorpresa en una época dominada por la velocidad visual y la sobreabundancia de estímulos. Su legado siguió activo porque su obra, lejos de agotarse, continúa interpelando la manera en que el cuerpo y la percepción se relacionan con el arte.

El reconocimiento de la Argentina a una figura clave de la cultura

En la Argentina, su figura fue reivindicada de manera constante. En 2022 recibió el Konex de Brillante en Artes Visuales, una de las máximas distinciones culturales del país. Más tarde, en 2024, fue homenajeado con el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, que destacó su influencia sobre el arte contemporáneo y su modo singular de vincular al público con la obra.

Esos reconocimientos tuvieron un valor especial: confirmaron que, aunque residía en Francia desde 1958, Julio Le Parc nunca dejó de ser una referencia central para la cultura argentina. Su recorrido internacional no borró su origen ni su vínculo con el país; al contrario, amplificó el impacto de una mirada artística nacida en Argentina y proyectada al mundo.

Por qué el legado de Julio Le Parc sigue vigente

Pero el legado de Julio Le Parc no se mide solo en premios, retrospectivas ni colecciones de museos. Su verdadera importancia radica en haber defendido una idea democrática del arte: una práctica que no baja línea desde un pedestal, sino que invita, activa, inquieta y desacomoda. Frente a modelos más cerrados o elitistas, Le Parc promovió una experiencia estética participativa, en la que cualquier persona pudiera sentirse involucrada.

En tiempos en los que la imagen compite por segundos de atención, su obra sigue recordando algo esencial: mirar también puede ser una experiencia física, sensible y compartida. Por eso su muerte cierra una vida extraordinaria, pero no apaga una búsqueda. La luz que puso en movimiento en sus obras sigue ahí, expandiéndose en cada reflejo, en cada color y en cada espectador que descubre que el arte también puede empezar cuando uno se mueve.