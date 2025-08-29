A qué hora y día se estrena el quinto capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Los papás de Jamie viven un amor prohibido Foto: Outlander Starz

Pasado el estreno de Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander, ya conquistó a los fans con un doble romance cargado de pasión, secretos familiares y giros inesperados. ¿Cuándo llega el próximo capítulo?

Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.

A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela. La serie puede verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.

Imágenes del capítulo 5 Foto: Outlander Starz

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el quinto episodio está disponible desde el sábado 30 de agosto a las 5 a.m. (hora local).

Fecha de estreno de cada episodio de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Episodio 5: Neefire: 30 de agosto de 2025

Episodio 6: Birthright: 13 de septiembre de 2025

Episodio 7: Luceo Non Uro: 20 de septiembre de 2025

Episodio 8: A Virtuous Woman: 27 de septiembre de 2025

Episodio 9: Braemar: 4 de octubre de 2025

Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025

Se reveló el origen y significado del nombre de Claire

La precuela Outlander: Blood of My Blood salta entre diferentes periodos de tiempo y en el episodio más reciente, Heart of A Solider (El corazón de un soldado), incluyó escenas ambientadas durante la Primera Guerra Mundial.

Los momentos emotivos muestran a Julia Moriston (interpretada por Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine), los padres de Claire, esperando ansiosamente la llegada de su bebé por nacer.

Outlander, serie. Foto: © 2014 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

En la conmovedora escena, Julia le dice a su esposo: “Déjame que este bebé y yo seamos tu luz guía”. Henry entonces simplemente responde: “Claire”, lo que lleva a Julia a preguntar: “¿Qué?”

Él explica: “Si es niña, Claire. En francés significa clara y brillante”, y ella, radiante, responde: “Como nuestro futuro”.