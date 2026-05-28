Preocupación por la salud de Chiche Gelblung.

El periodista y conductor Chiche Gelblung, de 82 años, permanece internado desde hace casi dos semanas en la clínica Mater Dei y en las últimas horas trascendió que atraviesa uno de los momentos más complejos de su cuadro de salud.

Según informaron personas cercanas al comunicador a la Agencia Noticias Argentinas, Gelblung presenta un virus intrahospitalario y una falla renal, situación que complicó su evolución y obligó a que continúe bajo cuidados intensivos.

Hace algunos meses, el propio conductor había contado públicamente cómo vivía el proceso de diálisis. A través de sus redes sociales, expresó: “Entro de 30 años y salgo de 90”, reflejando el desgaste físico que le generaba el tratamiento.

Cómo evoluciona la salud de Chiche Gelblung

De acuerdo con lo informado por el periodista Pablo Montagna, el conductor se encuentra actualmente estable y logró bajar la fiebre en las últimas horas. Sin embargo, todavía persiste una fuerte preocupación médica debido a que tiene los glóbulos blancos muy elevados.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung. Foto: NA.

Por este motivo, los especialistas decidieron postergar la cirugía que debía realizarse y el periodista continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sin una fecha estimada de alta médica.

La operación que debía realizarse Chiche Gelblung

Gelblung tenía programada una intervención para el pasado 22 de mayo a raíz de una trombosis en el tobillo, con el objetivo de liberar una obstrucción arterial.

En aquel momento, el conductor se encontraba consciente, lúcido y mantenía contacto con su entorno cercano. Incluso, según trascendió, tenía intenciones de retomar rápidamente sus actividades laborales.

Qué significa la suba de glóbulos blancos

La elevación de los glóbulos blancos suele indicar que el sistema inmunológico está respondiendo a una agresión interna o externa. Entre las causas más frecuentes aparecen infecciones provocadas por bacterias o virus, en línea con el cuadro intrahospitalario que afecta actualmente al periodista.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung.

Los antecedentes de salud del conductor

Hace poco más de un mes, Chiche Gelblung ya había hablado públicamente sobre sus problemas de salud y reconoció que atravesó un período complicado tras la colocación de distintos dispositivos médicos.

En ese momento, los profesionales le recomendaron reducir el ritmo de trabajo y hacer reposo, aunque el conductor retomó rápidamente su rutina laboral habitual.

Durante los últimos años, además, el periodista atravesó distintas internaciones y problemas de salud, aunque siempre logró recuperarse y volver a la actividad en poco tiempo.